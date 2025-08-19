به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نورزی، عصر سه شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری‌های مهر، فارس و تسنیم با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در روشنگری و مطالبه‌گری، آنها را طلایه‌داران آگاهی‌بخشی جامعه توصیف کرد و گفت: رسانه‌ها باید با نگاه تیزبین خود، مسئولان را در برابر مردم پاسخگو کنند.

وی همچنین به پروژه‌های کلیدی استان از جمله نیروگاه علی‌آباد کتول اشاره کرد و گفت: مصوبه ۴۳۰ میلیون یورویی برای توسعه این نیروگاه گرفته شده و این پروژه نه تنها به علی‌آباد بلکه به کل استان گلستان خدمت خواهد کرد.

نورزی با بیان اینکه استان گلستان یکی از محروم‌ترین مناطق کشور است، اظهار کرد: با تلاش جمعی نمایندگان، استاندار و رسانه‌ها می‌توانیم صدای گلستان را در دولت و مجامع بالادستی به گوش برسانیم.

نماینده علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی، توسعه زیرساخت‌ها، توجه به ناترازی انرژی و تسریع در تزریق اعتبارات به پروژه‌های مهم استان را از اولویت‌های ضروری عنوان کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور به افزایش تولید برق، باید هرچه سریع‌تر منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌های نیروگاهی استان تخصیص یابد.

نورزی در ادامه، بر حمایت از حقوق کارگران و تلاش برای تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در شرکت‌های دولتی تاکید کرد و افزود: ما به عنوان نمایندگان، پیگیر حقوق کارگران هستیم و امیدواریم با اقدامات دولت، قراردادهای مستقیم و انگیزش مناسب برای نیروهای کار ایجاد شود.

وی همچنین از هماهنگی و همکاری رسانه‌های استان با نمایندگان و مدیران استانی قدردانی کرد و افزود: این همبستگی و انسجام باعث می‌شود گام‌های مؤثرتری برای توسعه استان برداشته شود.