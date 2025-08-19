اجرای کامل قانون حمایت از خانواده ایرانی توسط راه و شهرسازی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل، محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل در تشریح دستورالعمل اجرایی قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: مطابق برنامه و سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی، در راستای اجرای ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده ایرانی و جوانی جمعیت گام‌هایی در استان اردبیل برداشته شده است.

وی در توضیح دستورالعمل اجرایی این قانون گفت: متقاضیانی شامل استفاده از تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستند که فرزند سوم و بیشتر آنان بعد از ابلاغ این قانون در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ متولد شده باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل تصریح کرد: متقاضیان مشمول این قانون می‌بایست ابتدا با مراجعه به سامانه جامع طرح‌های حمایتی نسبت به ثبت‌نام اولیه و بارگذاری مدارک هویتی و مستندات اقدام کنند.

محبوب حیدری در ادامه با اشاره به مسیر ثبت‌نام، تأکید کرد: متقاضیان واجد شرایط بعد از ثبت‌نام اولیه در سامانه اینترنتی اشاره شده، باید نسبت به تشکیل پرونده فیزیکی و پیگیری‌های لازم، به واحد جوانی جمعیت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل مراجعه کنند.

این مقام مسئول بیان کرد: طبق دستورالعمل اجرایی، احراز شرایط متقاضیان این قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی بر اساس نرخ باروری در شهرستان محل تولد و همچنین احراز سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا انجام و قرمز بودن فرم (ج) این متقاضیان، مانع بهره‌مندی آنان برای بار دوم نخواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل خاطرنشان کرد: با استناد به بند ۴ این دستورالعمل اجرایی، واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط و تأیید نهایی شده موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بدون درنظر گرفتن و بررسی سابقه مالکیت افراد صورت می‌گیرد.

گفتنی است، طبق ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی مکلف است به خانواده‌های متقاضی حائز شرایط و تأیید نهایی شده یک قطعه زمین و یا یک واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی تحویل دهد.