سنگ بنای تحول فرهنگ و دانش در جامعه آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از تعلیم دهندگان آینده ساز کشور به میزبانی مجتمع آموزش رفاهی فرهنگیان سمنان با بیان اینکه سنگ بنای تحول فرهنگ و دانش جامعه بستر آموزش و پرورش است، ابراز داشت: این دستگاه باید علاوه بر آموزش به مقوله‌های نقش تربیتی نیز ورود جدی تر داشته باشد.

وی با بیان اینکه ارتقا سطح فکری و رفتاری نسل آینده از مسیر آموزش و پرورش می‌گذرد، افزود: برای تحقق این هدف گذاری باید حوزه تربیت مقدم بر آموزش قرار گیرد.

عضو خانه ملت با بیان اینکه آموزش و پرورش محور اصلی این تحول اجتماعی است، ابراز داشت: برای تغییر در رفتارهای اجتماعی باید تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت نگاه ویژه‌تری به این بخش داشته باشند.

عربی با بیان اینکه دانش آموزان در حوزه تربیتی با چالش‌های بیشتری به نسبت آموزش مواجه هستند، تصریح کرد: برای مواجه با چالش‌های اجتماعی و سیاسی آینده دانش آموزان باید از مقوله تربیتی وارد شد.

وی افزود: نمایندگان مجلس همواره در کنار مردم و جامعه فرهنگی حضور داشته و همواره آموزش و پرورش را مورد حمایت قرار می‌دهد.