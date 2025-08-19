به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی ظهر سه شنبه در نشست بهره برداری پروژه‌های آب و انرژی استان، با انتقاد از وضعیت بحرانی منابع آبی دشت قزوین، خواستار تصمیم‌گیری‌های فوری، عادلانه و شجاعانه برای احیای این منطقه شد.

محمدبیگی با اشاره به کاهش شدید منابع آبی دشت قزوین گفت: آب از سرشاخه‌های سپیدرود، از استان‌های زنجان و کردستان، به سمت تهران و دریای خزر منتقل می‌شود، در حالی که باغات دو هزار و پانصد ساله قزوین در حال خشک شدن هستند.

وی افزود: کشاورزی در منطقه سگزآباد، با قدمتی بیش از ده هزار سال، در معرض نابودی قرار گرفته و مردم با بغض و نگرانی نظاره‌گر خشک شدن زیتون‌ها و انگورها هستند.

وی با بیان اینکه آب تهران امنیتی تلقی می‌شود اما بحران آب قزوین به عنوان یک مسئله اجتماعی نادیده گرفته شده است، اظهار داشت: دشت قزوین در حال تبدیل شدن به بیابان است و ریزگردهای ناشی از این وضعیت به شهرهای اطراف از جمله تهران، قم و حتی عراق آسیب می‌زنند.

محمدبیگی با اشاره به مشکلات ناشی از مصرف مازوت، قطع برق و آلودگی‌های زیست‌محیطی در استان، گفت: مردم قزوین قربانی سیاست‌های ناعادلانه در تخصیص منابع شده‌اند.

وی تأکید کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی وظیفه‌ای همگانی است و نمایندگان مردم نیز باید در این مسیر همراه باشند.

وی با انتقاد از انتقال آب از استان قزوین به دیگر مناطق بدون توجه به نیازهای محلی، خواستار بازنگری در تخصیص آب شد و گفت: سطح بورمانک پس از دو دهه انتظار، نیازمند صدور مجوز جدید است.

محمدبیگی افزود: این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۴ مجلس مطرح شده و باید با جدیت پیگیری شود.

نماینده قزوین با اشاره به نقش دشت قزوین در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: این منطقه سهم قابل توجهی در تولید گوشت، تخم‌مرغ، محصولات کشاورزی و برق دارد اما در مقابل با آلودگی، ریزگرد، بیماری‌های ناشی از سوخت مازاد و مشکلات کارگری مواجه است.

محمدبیگی با تأکید بر حمایت خود از وزیر نیرو، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از مهاجرت کشاورزان، روستاییان و صنعتگران استان شد و گفت: نمی‌توان در برابر بحران‌های اجتماعی ناشی از بی‌توجهی به منابع آبی سکوت کرد.