به گزارش خبرنگار مهر، عباس بیگدلی ظهر سه شنبه در آئین بهرهبرداری از پروژههای آب و انرژی استان قزوین، با انتقاد از ناترازیهای ساختاری در حوزه انرژی و آب، خواستار تصمیمگیریهای ملی، عدالتمحور و فوری برای رفع بحرانهای موجود شد.
بیگدلی با اشاره به آگاهی مردم نسبت به کمبودها و مشکلات کشور گفت: تنها گلایه جدی مردم، نبود عدالت در توزیع منابع است.
وی تأکید کرد: حل ناترازیها نباید صرفاً به وزارت نیرو محدود شود و باید در سطح کلان و با مشارکت سه قوه برای تأمین منابع و تصمیمگیری اقدام شود.
نماینده تاکستان در مجلس با اشاره به پیگیریهای خود برای رفع تنش آبی در کشور افزود: با بیش از ۲۰۰ امضای نمایندگان مجلس، درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی برای حل بحران آب به مقام معظم رهبری ارائه شده است.
بیگدلی گفت: مردم بهوضوح تفاوت قطعی برق در تهران و شهرستانها را درک میکنند و خواستار اجرای عدالت در توزیع انرژی هستند.
نماینده تاکستان در مجلس با اشاره به بحران آب در این شهرستان گفت: بیش از پنجاه روستا در تاکستان سالهاست با تنش آبی مواجهاند و مردم روزانه تنها یک تا دو ساعت آب دارند.
وی خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل پروژههای آبرسانی در مناطق فارسجین و ضیاآباد شد تا امید به زندگی به مردم بازگردد.
بیگدلی همچنین به موضوع استخراج رمزارزها اشاره و اضافه کرد: در زمان جنگ دوازدهروزه تحمیلی، به دلیل قطع اینترنت، مصرف برق کشور بهطور محسوسی کاهش یافت.
وی خواستار ارائه لایحهای از سوی دولت برای جرمانگاری استخراج غیرمجاز رمزارزها شد و هشدار داد که بیتوجهی به این موضوع میتواند موجب بیاعتمادی عمومی به نظام شود.
نماینده تاکستان در مجلس به وضعیت فاضلاب شهر تاکستان پرداخت و گفت: سالهاست کشاورزان منتظر بهرهبرداری از تصفیهخانه هستند، اما واگذاری آن به بخش خصوصی موجب شده منافع به جای کشاورزان، به پیمانکاران برسد و نیازمند بازنگری فوری در نحوه واگذاری و فروش پساب هستیم.
بیگدلی با اشاره به وضعیت کشاورزان استان قزوین گفت: بیش از صد هزار کشاورز از حقابهای که باید از سد طالقان به آنان برسد، محروم ماندهاند.
