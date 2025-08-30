به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، فیلم سینمایی «پسر آدم» با گویندگی ۱۴ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بینالملل سیما دوبله شد. این سینمایی در گونه جنایی، درام و معمایی محصول مصر در سال ۲۰۱۸ قرار است از شبکه تهران سیما پخش شود.
مدیر دوبله این فیلم سینمایی حسین خدادادبیگی و صدابردار آن رامین آریاشکوه است. آزاده اکبری، محمد بهاریان، علی جلیلیباله، ارسلان جولایی، شهریار ربانی، لادن سلطانپناه، شایان شامبیاتی، ابوالفضل شاهبهرامی، فاطمه صبا، نغمه عزیزیپور، امیر منوچهری، علیرضا ناصحی، نیما نکوییفرد و حسین خدادادبیگی صداپیشههای این اثر بودهاند.
«پسر آدم» ماجرای یک فرد متهم به خلاف است که پلیس در یک مأموریت خطرناک از وی میخواهد که با آنها همکاری کند و همان مأموریت باعث میشود که جان خود و همسر و فرزندش را از دست بدهد.
یکی از پیرنگ های جذاب داستانی در فیلمهای سینمایی گونه پلیسی جنایی این است که تبهکاری، برای اینکه از بار مجازاتش کاسته شود، با نیروی پلیس، علیه دار و دستههای خطرناک تبهکاری همکاری کند. این مسیر برای شخص تبهکار، البته مسیری پرمخاطره است به طوری که شاید ممکن باشد جان خود و خانوادهاش را طی همکاری با پلیس به خطرهای بزرگ و مهیب بیفکند. با این حال، تبهکار سابق طی این عملیات پلیسی میتواند گذشته تبهکارانه خود را پاک کند و در پایان این راه، انسانی شایستهتر، اخلاقیتر و مفیدتر به حال اجتماع خود شود.
فیلم سینمایی «پسر آدم»، بخش مهمی از جذابیت خود را مرهون چنین پیرنگ امتحان پس داده در گونه پلیسی جنایی است، علاوه بر اینکه صحنههای پرحادثه و تحرک فیلم نیز به این جذابیت یاری رسانده است.
واحد جستجوی اداره کل تأمین و رسانه بینالملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تأیید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آمادهسازی از شبکه تهران، برای مخاطبان پخش شود.
نظر شما