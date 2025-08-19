امیرمهدی خاکپیز بازیگر نقش کمال در مجموعه تلویزیونی «حکایتهای کمال ۲» که از شبکه ۲ سیما پخش می شود درباره حضورش در این سریال به خبرنگار مهر بیان کرد: از طریق فراخوان برای تست نزد عوامل سریال رفتم، دیالوگی به من دادند و به همراه فردی که هم سن و سالم بود و نقش دیگری بازی میکرد دیالوگها را ادا کردیم. بعد از چند روز تماس گرفتند و به آنجا رفتیم و بعد از تست دوباره، برای این نقش انتخاب شدم.
این بازیگر نوجوان اضافه کرد: بازی در سریالی که در دهه ۱۳۴۰ روایت میشود واقعاً اتفاق جذابی بود و حضور در آن دوران را دوست داشتم. شکل لباس پوشیدن و حال و هوای آن دوران و دیدن وسایل نقلیه آن دوران در خیابانها واقعاً اتفاق جذابی بود.
دورانی که بچهها سرگرمی چندانی نداشتند
وی افزود: با حضور در سریال «حکایتهای کمال ۲» علاوه بر اینکه تجربه بسیار ارزشمند بازیگری را کسب کردم، باعث شد با افرادی حرفهای و باتجربه همکار شوم و از آنها بسیار آموختم. با واقعیتهایی از سالهای دهه ۴۰ آشنا شدم و تفاوتهایش را با امروز خودمان مقایسه کردم. در آن دوران بچهها سرگرمیهای چندانی نداشتند، بازیهایشان یا با توپ بود یا با وسایلی مثل تیر و کمان و … سرگرم میشدند اما امروز تنوع زیادی در سرگرمی وجود دارد و ما بچههای امروزی شاید نتوانیم شرایط آن روزها را درک کنیم.
این بازیگر در ادامه تاکید کرد: نکته دیگر مباحث فرهنگی و اجتماعی است، مثلا در این سریال کاملاً درک کردم که بچههای آن دوران برای پدر و مادر خود احترام زیادی قائل بودند. البته منظور من این نیست که بچههای امروزی به پدر و مادرشان هیچ احترامی نمیگذارند اما آن زمان احترام مسالهای بسیار مهم و حیاتی بود که در خانواده نمود بسیار زیادی داشت.
خاکپیز درباره نقش کمال گفت: کمال برای من شخصیت جالبی بود و او را دوست داشتم. برخی ویژگیهایش مثل اینکه زیر بار حرف زور نمیرود و همیشه از پدرش دفاع میکند و سعی دارد در برابر کسانی که پدرش را اذیت میکنند، بایستد واقعاً ویژگیهای اخلاقی جذاب و دوستداشتنی بود.
فصل اول سریال را در ۶ سالگی دیدم
این بازیگر اظهار کرد: پیش از بازی در «حکایتهای کمال ۲»، فصل اول این سریال را هم دیده بودم که آن زمان ۶ سال داشتم و همان موقع شخصیت کمال و این سریال را دوست داشتم و تا حدی آن را میشناختم. وقتی که قرار شد نقش کمال را بازی کنم دوباره فصل اول را دیدم تا بیشتر با این شخصیت آشنا شوم.
بازیگر مجموعه «حکایتهای کمال ۲» عنوان کرد: از بازی در این سریال بازخوردهای بسیار خوبی گرفتم. دوستانم سریال را دنبال کردهاند و درباره نقشم با من بارها صحبت کردهاند. حتی در خیابان هم مردم بسیاری وقتی من را میبینند واکنشهای مثبتی دارند و هیچ واکنش منفی نسبت به سریال شاهد نبودم.
وی با اشاره به چند خاطره از زمان فیلمبرداری «حکایتهای کمال ۲» گفت: یکی از سکانسهای خاطرانگیز این سریال برای من سکانسی بود که میخواستیم چند شیشه نوشابه جابهجا کنیم که شیشهها شکستند و دوست من در نقش مقابل باید سیلی آرامی به گوش من میزد اما حواسش نبود و خیلی محکم یک سیلی به گوش من نواخت به طوری که بعد از آن دچار سردرد شدم.
افتادن در آب حوض در سرمای چند درجه زیر صفر
وی اضافه کرد: یک بار هم ما برای ضبط یک سکانس در زیرزمین با محمود پاکنیت چند ساعت تصویربرداری داشتیم و وقتی کارمان تمام شد و از زیرزمین خارج شدیم، کل حیاط برف نشسته بود و آنجا متوجه شدم که چند ساعت است درگیر این سکانس هستیم و با پوشش برفها غافلگیر شدیم. در این سریال با سختیهای بازیگری هم آشنا شدم، به عنوان مثال در یک سکانس که در سرمایه چند درجه زیر صفر ضبط میشد من باید داخل حوض آب میافتادم و این صحنه را در همان شرایط بازی کردم و بعد که داخل حوض افتادم و پلان مورد نظر ضبط شد سریع من را از حوض بیرون آوردند.
خاکپیز در پایان تاکید کرد: من در این سریال از بازیگران باتجربهای که کنارشان تجربه کسب کردم بسیار آموختم. همکاری با این گروه برایم بسیار لذتبخش بود و با وجود سختیهایی که در این کار تجربه کردم اما همه سختیها شیرین بود و علاقهام به بازیگری امروز بیشتر از گذشته است. هنوز درباره فصلهای بعدی این سریال با من صحبتی نشده ولی آنچه که از عوامل تولید شنیدم به نظر میرسد که قرار است ساخت «حکایتهای کمال» ادامه داشته باشد.
فصل دوم مجموعه تلویزیونی «حکایتهای کمال» به کارگردانی قدرتالله صلح میرزایی و تهیهکنندگی محمود سلامیان که یک مجموعه اقتباسی و براساس کتاب «حکایتهای کمال» نوشته محمد میرکیانی است. این مجموعه محصول گروه تولیدات نمایشی مرکز سیمرغ از تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴، هر شب ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه ۲ پخش میشود و بازپخشهای آن ساعت ۲:۱۵ بامداد، ۹:۵۰ صبح و ۱۶ عصر است.
