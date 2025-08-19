  1. استانها
  2. مرکزی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

صدور بیش از ۶ هزار قبض بازدارنده برای مشترکان پرمصرف برق در مرکزی

صدور بیش از ۶ هزار قبض بازدارنده برای مشترکان پرمصرف برق در مرکزی

اراک- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: در راستای اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف، تاکنون بیش از ۶ هزار قبض با تعرفه بازدارنده برای مشترکان پرمصرف برق در این استان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی ظهرسه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، ۸۴ هزار و ۲۷۷ مشترک پرمصرف شناسایی شده‌اند که مصرف برق آن‌ها بیش از ۲.۵ برابر الگوی تعیین‌شده است.

وی افزود: این دسته از مشترکان به‌تنهایی ۳۳ درصد از کل مصرف برق استان را به خود اختصاص داده‌اند.

محمودی تصریح کرد: در مقابل، ۴۷۸ هزار و ۹۲۱ مشترک خوش‌مصرف با رعایت کامل الگوی مصرف، سهمی معادل ۶۷ درصد از مصرف برق استان را دارند و نقش مهمی در پایداری شبکه ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای سیاست‌های بازدارنده و کنترل مصرف غیرضروری، تاکنون بیش از ۶ هزار قبض برق با تعرفه‌های خاص برای مشترکان پرمصرف صادر شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: با توجه به اهمیت تأمین برق پایدار در روزهای اوج بار تابستان، مصرف برق مشترکانی که به‌طور مستمر از الگوی تعیین‌شده عبور می‌کنند، تحت کنترل و محدودیت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: شهروندان با مدیریت مصرف، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و رعایت توصیه‌های صرفه‌جویی، ضمن کاهش هزینه‌های خود در پایداری شبکه برق و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی نقش‌آفرین خواهند بود.

کد خبر 6565328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها