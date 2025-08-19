صدور بیش از ۶ هزار قبض بازدارنده برای مشترکان پرمصرف برق در مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی ظهرسه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، ۸۴ هزار و ۲۷۷ مشترک پرمصرف شناسایی شده‌اند که مصرف برق آن‌ها بیش از ۲.۵ برابر الگوی تعیین‌شده است.

وی افزود: این دسته از مشترکان به‌تنهایی ۳۳ درصد از کل مصرف برق استان را به خود اختصاص داده‌اند.

محمودی تصریح کرد: در مقابل، ۴۷۸ هزار و ۹۲۱ مشترک خوش‌مصرف با رعایت کامل الگوی مصرف، سهمی معادل ۶۷ درصد از مصرف برق استان را دارند و نقش مهمی در پایداری شبکه ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای سیاست‌های بازدارنده و کنترل مصرف غیرضروری، تاکنون بیش از ۶ هزار قبض برق با تعرفه‌های خاص برای مشترکان پرمصرف صادر شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: با توجه به اهمیت تأمین برق پایدار در روزهای اوج بار تابستان، مصرف برق مشترکانی که به‌طور مستمر از الگوی تعیین‌شده عبور می‌کنند، تحت کنترل و محدودیت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: شهروندان با مدیریت مصرف، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و رعایت توصیه‌های صرفه‌جویی، ضمن کاهش هزینه‌های خود در پایداری شبکه برق و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی نقش‌آفرین خواهند بود.