دیدار عراقچی با همتای ارمنستانی در حاشیه سفر رئیس جمهور به این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه سفر رسمی پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به ارمنستان، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان با آرارات میرزویان وزیر خارجه ارمنستان دیدار و گفتگو کرد.

دو وزیر با اشاره به روابط تاریخی و راهبردی دو کشور، بر اهمیت تدوین سند جامع مشارکت راهبردی دو کشور و گسترش تعاملات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأکید کردند.

طرفین در این دیدار ضمن تبادل نظر درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر اهمیت تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه‌های حمل و نقل، تجارت و روابط فرهنگی تأکید کردند.