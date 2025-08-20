گفتگوی عراقچی و وزیر خارجه مصر درباره طرح «اسرائیل بزرگ» و بحران غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، در یک گفتگوی تلفنی در خصوص تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.

دو طرف در این گفتگو، با ابراز نگرانی شدید از ادامه نسل‌کشی در غزه، طرح غیرقانونی و جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی برای اشغال نظامی شهر غزه و کوچاندن اجباری ساکنان آن را شدیداً محکوم کرده و ضرورت توقف فوری نسل‌کشی و ورود فوری کمک‌های بشردوستانه به این باریکه را مورد تاکید قرار دادند.

وزیر امور خارجه مصر، گزارشی از آخرین وضعیت تلاش‌های این کشور و قطر برای برقراری آتش‌بس در غزه ارائه کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به نشست اضطراری وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی برای بررسی تحولات فلسطین و غزه که به درخواست رسمی جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از اعضای سازمان هفته آینده در جده برگزار خواهد شد، این نشست را فرصتی برای هماهنگی مواضع و اتخاذ اقدامات عملی برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و مقابله با سیاست‌های جنگ‌افروزانه رژیم صهیونیستی به‌ویژه طرح خطرناک موسوم به اسرائیل بزرگ برای اشغال سرزمین‌های اسلامی-عربی دانست.