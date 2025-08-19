  1. سیاست
  2. دولت
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

پزشکیان ارمنستان را به مقصد بلاروس ترک کرد

رئیس جمهور به دعوت رسمی همتای بلاروسی خود و پس از پایان سفر به ارمنستان، دقایقی قبل ایروان را به مقصد مینسک ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان عصر امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد، پس از دیدار با نخست وزیر و رئیس جمهور ارمنستان و برگزاری نشست هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور، دقایقی پیش عازم مقصد بعدی سفر منطقه‌ای خود در مینسک پایتخت بلاروس شد.

رئیس جمهور در سفر به ارمنستان دیدارهایی نیز با ایرانشناسان ارمنی، ایرانیان مقیم و فعالان اقتصادی دو کشور داشت.

پزشکیان که به دعوت رسمی رئیس جمهور بلاروس عازم این کشور شده است، علاوه بر دیدار با وی و رئیس مجلس بلاروس، با ایرانیان مقیم نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

دو کشور در جریان این سفر چند سند همکاری نیز امضا می‌کنند.

حسین کشتکار

