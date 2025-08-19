عزیزی: اجازه نخواهیم داد پای بیگانگان به منطقه باز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در سفر نظارتی به شمال غرب کشور از مناطق مرزی بازدید کردند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این سفر بازدیدی از سد قیز قلعه سی خدا آفرین و پروژه‌های کریدور ارس و پل بین‌المللی آق بند - کلاله در منطقه صفر مرزی میان ایران و جمهوری آذربایجان داشته و در جلسات جداگانه‌ای با شورای تأمین شهرستان خداآفرین و مدیران قرارگاه خاتم الانبیا در استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی شرکت کردند.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۲۸ مرداد ماه) در حاشیه بازدید از پل بین‌المللی آق بند - کلاله در منطقه صفر مرزی میان ایران و جمهوری آذربایجان، گفت: اعضای کمیسیون بر اساس برنامه مصوب شده، از روز گذشته تاکنون از مرزهای آذربایجان ایران و کشور آذربایجان و همچنین ارمنستان بازدید میدانی صورت گرفت.

وی در این زمینه، اظهار کرد: این منطقه به منظور بهره گیری از ظرفیت‌های مشترک میان کشورمان و همسایگان، یکی از محورهای بسیار مهم برای جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم افزود: همچنین رفع برخی از نگرانی‌هایی که ایجاد شده از دیگر اهداف حضور اعضای کمیسیون در منطقه به شمار می‌رود. بر این اساس بازدید میدانی از منطقه خداآفرین و اصلاندوز شروع شد و نمایندگان به صورت زمینی تمام مسیر را بررسی کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این بازدیدها، تحولات جدید در قفقاز جنوبی را دیدیم و شنیدیم؛ به عبارتی برای ما مهم و لازم بود مباحث در جغرافیای منطقه مشاهده شود تا بتوان تصمیمات عاجلی را مبتنی بر امنیت و منافع ملی اتخاذ کنیم.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران کارهای خوب و بزرگی در منطقه انجام داده لذا باید سرعت بخشیده شود تا بتوان خواست ملت ایران و کشورهای همسایه را فراهم کرد.

عزیزی تاکید کرد: مطمئن هستم ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان که دارای سابقه تاریخی هستند و همسایگان خوبی برای یکدیگر بودند، اجازه نخواهند داد پای بیگانگان به منطقه باز شود و کشورهایی که هیچ وقت حضورشان نه برای ما و نه برای همسایگان آرامش و امنیت در پی نداشته، بخواهند با حضورشان در منطقه، خدشه‌ای به روابط این کشورها وارد کنند.

نماینده مردم شیراز در قوه مقننه با بیان اینکه پروژه‌های بازدید شده فرصت‌های اقتصادی، امنیتی و دفاعی برای سه کشور رقم خواهد زد، گفت: کارهای عمرانی و زیربنایی به ویژه در کریدور شمال - جنوب و کریدور ارس به جلفا فرصت بسیار خوبی محسوب می‌شود. بر این اساس باید اذعان کرد سرعت گرفتن پروژه‌ها از جمله ارس - جلفا و مسیر شمال - جنوب برای ما بسیار حیاتی است و باید با دقت و حساسیت دنبال شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این راستا، اظهار کرد: هدف کمیسیون این است، آنچه دولت باید سرعت دهد و همچنین مجلس در بودجه ۱۴۰۵ و تصمیماتش برای افق پیش رو دنبال کند را دریابد. به عبارتی اگر نیاز به قانونگذاری است، قانون وضع شود و اگر نیاز به پیگیری و نظارت بیشتر بر اجرا و تسریع آن باشد، همه را دنبال کنیم تا بتوانیم هر چه زودتر از فرصت‌ها استفاده کنیم.

بر اساس این گزارش، عباس مقتدایی، سیدمحمود نبویان، اسماعیل کوثری، یعقوب رضازاده، علی خضریان، روح الله نجابت، ابوالفضل ظهره وند، حسن قشقاوی، سارا فلاحی، علاءالدین بروجردی، محمدرضا محسنی ثانی، عزت الله حبیب‌زاده و روح الله متفکرآزاد در این بازدیدها حضور داشتند.