اظهارات نخست وزیر هند پس از دیدار با وزیر خارجه چین

به گزارش خبرگزاری مهر، نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز سه شنبه در پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس نوشت: از دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین خوشحال هستم.

نخست وزیر هند در این خصوص ادامه داد: از زمان دیدار من با رئیس جمهور شی جین پینگ در «کازان» در سال گذشته، روابط هند و چین ضمن احترام به منافع و حساسیت‌های یکدیگر، پیشرفت مداومی داشته است. مشتاقانه منتظر دیدار آتی مان در «تیانجین» در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای هستم.

نارندرا مودی در ادامه افزود: روابط پایدار، قابل پیش‌بینی و سازنده بین هند و چین به طور قابل توجهی به صلح و رفاه منطقه‌ای و همچنین جهانی کمک خواهد کرد.