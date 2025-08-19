  1. بین الملل
اظهارات نخست وزیر هند پس از دیدار با وزیر خارجه چین

نخست وزیر هند پس از دیدار با وزیر خارجه چین در دهلی نو اعلام کرد: روابط پایدار و سازنده میان هند و چین به طور قابل توجهی به صلح و رفاه منطقه‌ای و جهانی کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز سه شنبه در پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس نوشت: از دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین خوشحال هستم.

نخست وزیر هند در این خصوص ادامه داد: از زمان دیدار من با رئیس جمهور شی جین پینگ در «کازان» در سال گذشته، روابط هند و چین ضمن احترام به منافع و حساسیت‌های یکدیگر، پیشرفت مداومی داشته است. مشتاقانه منتظر دیدار آتی مان در «تیانجین» در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای هستم.

نارندرا مودی در ادامه افزود: روابط پایدار، قابل پیش‌بینی و سازنده بین هند و چین به طور قابل توجهی به صلح و رفاه منطقه‌ای و همچنین جهانی کمک خواهد کرد.

