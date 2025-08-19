بیمارستان یا پوشش عناصر جاسوس صهیونیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، صهیونیست‌ها ویدئویی ۱۴ ثانیه‌ای منتشر کرده‌اند که در آن تنها در یک سکانس از بخش کوچکی که بیشتر شبیه میزانسی چیده شده برای القای بیمارستان بودن است، محل هدف قرار گرفته شده به نمایش در می‌آید و از بخش‌های دیگر به ادعای صهیونیست‌ها بیمارستان (بخوانید مرکز امنیتی جاسوسی) هیچ تصویری منتشر نکرده‌اند.

نکته دیگر اینجاست که صهیونیست‌ها می‌گویند ساعاتی قبل از حمله بخش‌هایی از این بیمارستان تخلیه شده و هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده که چرا بخش‌های دیگر این مکان تخلیه نشده است.

رژیم صهیونیستی که با حمله وحشیانه به مراکز درمانی و غیرنظامی ایران جان عده‌ای بی‌گناه و دانشمند ایرانی را گرفت، از ابتدای تجاوز به ایران، تلاش داشته تا با فیلم‌های ساختگی و نامعلوم در حد یکی دو سکانس، پاسخ‌های قدرتمند ایران به تجاوز صهیونیست‌ها را زیر سوال ببرد.