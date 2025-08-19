  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

بیمارستان یا پوشش عناصر جاسوس صهیونیست؟

بیمارستان یا پوشش عناصر جاسوس صهیونیست؟

در حالی که صهیونیست‌ها مدعی هستند از مراکز درمانی فقط برای فعالیت‌های پزشکی استفاده می‌کنند، به نظر می‌رسد که در این مراکز، فعالیت‌های جاسوسی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، صهیونیست‌ها ویدئویی ۱۴ ثانیه‌ای منتشر کرده‌اند که در آن تنها در یک سکانس از بخش کوچکی که بیشتر شبیه میزانسی چیده شده برای القای بیمارستان بودن است، محل هدف قرار گرفته شده به نمایش در می‌آید و از بخش‌های دیگر به ادعای صهیونیست‌ها بیمارستان (بخوانید مرکز امنیتی جاسوسی) هیچ تصویری منتشر نکرده‌اند.

بیمارستان یا پوشش عناصر جاسوس صهیونیست؟

نکته دیگر اینجاست که صهیونیست‌ها می‌گویند ساعاتی قبل از حمله بخش‌هایی از این بیمارستان تخلیه شده و هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده که چرا بخش‌های دیگر این مکان تخلیه نشده است.

بیمارستان یا پوشش عناصر جاسوس صهیونیست؟

رژیم صهیونیستی که با حمله وحشیانه به مراکز درمانی و غیرنظامی ایران جان عده‌ای بی‌گناه و دانشمند ایرانی را گرفت، از ابتدای تجاوز به ایران، تلاش داشته تا با فیلم‌های ساختگی و نامعلوم در حد یکی دو سکانس، پاسخ‌های قدرتمند ایران به تجاوز صهیونیست‌ها را زیر سوال ببرد.

کد خبر 6565558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها