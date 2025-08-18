  1. بین الملل
ناگفته‌های جدید رسانه صهیونیستی از حمله موشکی ایران به تاسیسات بازان

یک روزنامه رژیم صهیونیستی اسرار جدیدی از حمله موشکی ایران به تاسیسات پتروشیمی بازان مستقر در بندر حیفا در سرزمین‌های اشغالی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی با اشاره به عملیات موشکی ایران علیه تأسیسات پتروشیمی بازان در بندر حیفا در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نوشت که حمله به این تأسیسات نشان داده که زیرساخت‌های داخلی اسرائیل هرگز از مصونیت برخوردار نیست و تأسیس این زیرساخت‌ها در زیر زمین یک ضرورت امنیتی گریز ناپذیر است.

این گزارش در بیان جزئیات جدیدی از حملات موشکی ایران در روز ۱۶ ژوئن به تأسیسات بازان نوشت که در بامداد این روز یک موشک ایرانی به تأسیسات بازان اصابت کرد. ۳ نفر که پیش بینی می‌شد در داخل اتاق‌های این مجموعه بودند، کشته شدند و در میان ویرانه‌ها و آتش به پا خاسته در این منطقه گرفتار شدند.

این روزنامه افزود که حمله صورت گرفته خسارت‌های بسیار زیادی به تأسیسات انرژی و تجهیزات این پالایشگاه وارد کرد و به همین علت بود که بازان اعلام کرد که فعالیت خود را به کلی متوقف می‌کند و طی ماه‌های آینده فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

اسرائیل هیوم افزود که رژیم صهیونیستی طی ساعات اولیه پس از حمله به تأسیسات بازان تلاش کرد با سانسور رسانه‌ای مانع از انتشار تصاویر مربوط به موقعیت سقوط موشک شود، اما تصاویر اصابت این موشک به صورت مستقیم در شبکه الجزیره پخش می‌شد و به همین علت رژیم صهیونیستی متوجه شد که سانسور رسانه‌ای این حمله فایده‌ای نخواهد داشت.

این روزنامه می‌افزاید که حمله شدیدی که به پالایشگاه بازان انجام شد، نشان داد که قرار دادن این پالایشگاه در مرکز تجمع انسانی در بندر حیفا بسیار پرهزینه خواهد بود و خطرات زیادی برای رژیم صهیونیستی خواهد داشت.

