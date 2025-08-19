استاندار: چهار پروژه تامین آب اصفهان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد شامگاه سه‌شنبه در آئین گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد، در پاسخ به خبرنگاری درباره موضوعات آبی استان، اظهار کرد: نمی‌دانم چرا گاهی بی‌تقوایی می‌کنیم و اصرار داریم پروژه‌ها را متوقف نشان دهیم یا دولت‌ها را تضعیف کنیم. یک‌بار برای همیشه می‌گویم: در حال حاضر چهار پروژه آبی در اصفهان یعنی پروژه انتقال آب دریا، سامانه دوم آبرسانی، تونل کوهرنگ سه و سامانه ماندگان فعال است.

وی ادامه داد: درباره انتقال آب دریا وقتی کلید آن را برای پالایشگاه زدم، گفتم این پروژه وحدت‌آفرین و وفاق است و نشان می‌دهد همه دلسوزیم. این پروژه در دولت کنونی فعال شده و هیچ مانعی ندارد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه سامانه دوم آبرسانی پروژه‌ای مهم با چند فاز است که فاز اولش در دولت پزشکیان به سرانجام رسید، خاطرنشان کرد: تونل کوهرنگ سه، دوازده سال پیش تونلش تمام شد اما سد باقی ماند؛ به تازگی دوباره پروژه سد فعال شده و در حال انجام است.

جمالی نژاد با بیان اینکه سامانه ماندگان سال‌ها مطرح بود و در چند دولت با چالش‌های زیادی مواجه شد، افزود: خدا رحمت کند شهید رئیسی را که مجوزهایش را گرفتیم و پروژه شروع شد. حتی در دولت‌های قبلی من به‌عنوان معاون عمرانی موانع را برطرف می‌کردم. در کمیته‌های مولدسازی و پایش که سه عضو داشت، من تنها کسی بودم که در هر دو کمیته حضور داشتم و از این پروژه‌ها دفاع کردم. نه زحمات گذشتگان را تخطئه می‌کنیم و نه دلسوزی مدیران فعلی را نادیده می‌گیریم.

وی افزود: با آقای پزشکیان درباره پروژه صحبت کردیم و گفتند محکم انجام دهید، نگران چیزی نباشید. کل بودجه عمرانی استان حدود ۲,۵۰۰ میلیارد تومان است در حالی که هزینه این پروژه‌های آبی حدود یکصد هزار میلیارد تومان است که با این نیاز بودجه‌ای عظیم ممکن است چند سال طول بکشد اما خدا را شکر حرکت خوبی شروع شده است.

استاندار اصفهان در ادامه ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران استان، اظهار کرد: ویژگی‌های شما خبرنگاران را در واژه‌های بی‌باک، شجاع، تیزبین، ریزبین، سخت‌کوش، خستگی‌ناپذیر، همکار مردم، قهرمانانه بی‌ادعا و معمار آگاهی توصیف می‌کنم.

وی اضافه کرد: برخی از شما زخم‌خوردگان خاموشید که کسی صدایتان را نمی‌شنود، برخی شمع‌های سوخته‌ای هستید که برای روشنایی دیگران می‌سوزید، برخی سپر بلای بی‌پناهانید، برخی فرشته نجات آگاهی و برخی قربانیان گمنامی هستید که از صداقت، سعه‌صدر و تلاش بی‌وقفه‌تان تشکر می‌کنم.

جمالی نژاد با بیان اینکه خبر سرمایه اعتماد ملی است و رسالت شما کشف حقیقت است و نه صرفاً انتقال خبر، افزود: شما معماران حافظه تاریخی و هویت جمعی ما هستید.

وی تأکید کرد: امروز عصر جنگ روایت‌هاست و شما خبرنگاران دلسوز، مرزبانان حقیقت هستید. نباید بگذاریم اخبار به‌صورت نادرست تحلیل شوند زیرا رسالت شما انسانی و هم‌سنگ رسالت انبیاست و خدای‌ناکرده نباید برای خوشامد کسی پیام ذهنی مخاطبان را خراب کنیم.

استاندار اصفهان ابراز کرد: در جنگ ۱۲ روزه شما نشان دادید که سدی مظلومانه در برابر تهاجم رسانه‌های بیگانه هستید. به مسئولیت‌های اجتماعی‌تان، وجدان بیدارتان و شعار دولت که صدای بی‌صدایان است، اشاره نمی‌کنم اما در بحران‌ها، شما گاهی هم‌سنگ امدادگران عمل می‌کنید و در این دوازده روز جنگ مصادیقش را دیدیم.

جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان با بیان اینکه حمایت از خبرنگاران و توانمندسازی آن‌ها بسیار مهم است، گفت: از آبان‌ماه گذشته که به اصفهان آمدم، هر روز با اصحاب رسانه گفت‌وگو کرده‌ام و مشکلاتشان را پیگیری می‌کنم. پیشنهاد می‌کنم کمیته‌های کوچک و مستمر برای حل مسائل رفاهی، بیمه، امنیت شغلی و مسکن تشکیل شود. تفاهم‌نامه بین وزارت راه و شهرسازی و ارشاد باید اجرا شود و من پای کارم.

وی افزود: مشکلات زیرساختی کشور مثل ناترازی برق، آب و گاز به دلیل تحریم‌ها و عدم نوسازی است، اما اقدامات خوبی آغاز شده. درباره مسکن رسانه‌ها، باید کمیته‌ای تشکیل دهیم و با وزرا صحبت کنیم. روابط عمومی‌ها نیاز به آموزش دارند تا دغدغه رسانه‌ای آن‌ها تقویت شود.

استاندار تأکید کرد: رسانه‌ها باید با شجاعت و شفافیت به کانون حکمرانی وارد شوند. نقد شما حتی اگر تند باشد، از احساس مسئولیت‌تان نشأت می‌گیرد. قلم شما ترازوی عدالت است و شجاعت‌تان در نوشتن حقیقت ستودنی است.