سد ماندگان مجوز زیست محیطی ندارد؛ عملیات اجرایی برای سد غیر قانونی است

صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح روند بررسی زیست‌محیطی پروژه سد ماندگان تاکید کرد: تصمیم‌گیری برای پیدایش پروژه‌های تأمین آب با وزارت نیرو و طبق برنامه هفتم تصویب آن نیز با شورای عالی آب است و سازمان حفاظت محیط‌زیست یکی از دستگاه‌های استعلام‌شونده است.

ترابی توضیح داد: طبق قانون، تصمیم‌گیری درباره شکل‌گیری یک طرح تأمین آب اعم از سد یا طرح انتقال آب با وزارت نیروست و سازمان حفاظت محیط زیست اثرات زیست‌محیطی این طرح‌ها را بررسی می‌کند.

وی با اشاره به پرونده سد ماندگان گفت: سال گذشته ما مکرراً از وزارت نیرو خواستیم مطابق با جز (ج) ماده ۴۰ برنامه هفتم پیشرفت مجوز شورای عالی آب اخذ شود. از مهرماه پیگیر بودیم تا نهایتاً وزارت نیرو مصوبه شورای عالی آب را برای انتقال آب صرفاً برای شرب در پایان سال دریافت و در ۲۰ فروردین امسال به ما ارائه کرد.

معاون محیط زیست انسانی افزود: سازمان تاکنون هیچ مجوز زیست‌محیطی برای سد ماندگان صادر نکرده است و عملیات اجرایی قبل از مجوز باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. طبق مصوبه دولت، سازمان اجازه داشت تا ۵ خرداد کلیه طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی را ارزیابی کرده و برای صدور مجوز یا لغو آن تصمیم‌گیری کند.

ترابی تاکید کرد: طی یک سال گذشته حدود ۲۹۸ طرح مورد بررسی زیست‌محیطی قرار گرفت، که از این میان ۲۳۴ طرح دارای پیشرفت فیزیکی بودند و از نظر ما سد ماندگان هم یکی از این ۲۹۸ طرح بوده است. این طرح‌ها توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط ارائه شده و جلسات متعددی برای ارزیابی آن‌ها برگزار شد.

وی ادامه داد: در حوزه ماندگان، بخشی از مخزن سد در منطقه حفاظت شده قرار دارد، اما عمده پروژه خارج از مناطق حفاظت شده اجرا می‌شود. سازمان حفاظت محیط زیست ضمن بررسی اثرات زیست‌محیطی، نظارت بر حوزه مبدا و مقصد انتقال آب را نیز انجام داد تا اطمینان حاصل شود نیازهای حیاتی مبدا و اثرات تجمعی بر حوزه مقصد مدیریت می‌شود.

ترابی در پایان تاکید کرد: تصمیم‌گیری اصلی درباره اجرایی شدن یا عدم اجرای انتقال آب بر عهده وزارت نیرو و شورای عالی آب است و سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً به عنوان مرجع زیست‌محیطی نقش پاسخ به استعلام وارده را دارد.