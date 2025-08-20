هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره ملی خرما و صنایع وابسته در تاریخ ۲۵ شهریورماه همزمان با روز ملی خرما در شهرستان شادگان خبر داد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه این شهرستان در صنعت کشاورزی و تولید خرما افزود: با وجود مشکلات آبی که کشور با آن مواجه است، شادگان همچنان ظرفیت‌های ارزشمندی در تولید خرما دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت جدی از کشاورزان و نخلداران، از این فرصت در جهت توسعه اقتصادی شهرستان و حتی کشور بیشترین بهره را ببریم.

نماینده مردم شادگان در شادگان ادامه داد: جشنواره ملی خرما و صنایع وابسته با هدف معرفی شادگان به‌عنوان یکی از قطب‌های خرماخیز کشور، ایجاد بستری برای تبادل دانش کشاورزی میان استان‌های خرماخیز، آشنایی مسئولان و تجار با مشکلات کشاورزان و نخلداران و همچنین ارتقای جایگاه شادگان در حوزه گردشگری کشاورزی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: در گذشته شادگان بیش ازهفت میلیون اصله نخل داشت اما به دلیل مسائل جغرافیایی و بی‌توجهی‌های مدیریتی، امروز تعداد نخیلات به کمتر از سه میلیون اصله کاهش یافته است به همین دلیل با توجه به اینکه شغل اصلی مردم شادگان کشاورزی و نخلداری است، ضروری است نگاه ویژه‌ای به احیای این ظرفیت ملی صورت گیرد.

خنفری در پایان تاکید کرد: کشاورزی و نخلداری شغل اصلی مردم شادگان است و اگر به این ظرفیت به درستی توجه شود، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و معرفی شایسته شادگان در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، جشنواره ملی خرما در تاریخ ۲۵ شهریورماه سال‌جاری، همزمان با روز ملی خرما در شهرستان شادگان برگزار خواهد شد و از مهم‌ترین برنامه‌های این رویداد می‌توان به معرفی شادگان به‌عنوان یکی از شهرستان‌های خرماخیز شاخص کشور، ایجاد بستری برای تبادل دانش و تجربیات کشاورزی میان استان‌های خرماخیز، دعوت از شرکت‌ها و تجار برای سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با خرما، آشنایی با مشکلات کشاورزان و نخلداران، معرفی و عرضه انواع و ارقام خرمای شادگان شامل گونه‌های صادراتی و مصرف داخلی و معرفی فرآورده‌ها و مشتقات خرما اشاره کرد.