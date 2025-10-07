خنفری: شادگان به عنوان قطب محصولات کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان شادگان در حوضه رودخانههای کارون و مارون قرار دارد و کشاورزی، بهویژه تولید خرما، حدود ۴۰ درصد از اقتصاد منطقه را تشکیل میدهد؛ اما در سالهای اخیر، به دلیل شوری و کمبود آب، کشاورزان با چالشهای جدی روبهرو شدهاند.
خنفری با تأکید بر اینکه انتقال آب کارون به شادگان میتواند راهکاری مؤثر برای حل مشکلات آبی و احیای بخش کشاورزی منطقه باشد، افزود: شادگان از ظرفیتهای بالقوهای برای توسعه کشاورزی برخوردار است و با برنامهریزی اصولی میتواند به یکی از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی در خوزستان و کشور تبدیل شود.
نماینده مردم شادگان خاطرنشان کرد: تلاش شبانهروزی و برنامهریزی هدفمند برای حمایت از کشاورزان زحمتکش از ضروریات توسعه اقتصادی در این شهرستان است و لازم است دستگاههای متولی، نگاه ویژهتری به این بخش داشته باشند.
وی در پایان تأکید کرد: توجه به بخش کشاورزی نهتنها در تأمین امنیت غذایی کشور نقش حیاتی دارد، بلکه میتواند به کاهش مشکلات معیشتی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه منجر شود.
