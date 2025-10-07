خنفری: شادگان به عنوان قطب محصولات کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد

  1. استانها
اهواز - نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این شهرستان در حوزه کشاورزی، خواستار توجه جدی به شادگان به عنوان قطب تولید محصولات کشاورزی کشور شد.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان شادگان در حوضه رودخانه‌های کارون و مارون قرار دارد و کشاورزی، به‌ویژه تولید خرما، حدود ۴۰ درصد از اقتصاد منطقه را تشکیل می‌دهد؛ اما در سال‌های اخیر، به دلیل شوری و کمبود آب، کشاورزان با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند.

خنفری با تأکید بر اینکه انتقال آب کارون به شادگان می‌تواند راهکاری مؤثر برای حل مشکلات آبی و احیای بخش کشاورزی منطقه باشد، افزود: شادگان از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای توسعه کشاورزی برخوردار است و با برنامه‌ریزی اصولی می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی در خوزستان و کشور تبدیل شود.

نماینده مردم شادگان خاطرنشان کرد: تلاش شبانه‌روزی و برنامه‌ریزی هدفمند برای حمایت از کشاورزان زحمتکش از ضروریات توسعه اقتصادی در این شهرستان است و لازم است دستگاه‌های متولی، نگاه ویژه‌تری به این بخش داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: توجه به بخش کشاورزی نه‌تنها در تأمین امنیت غذایی کشور نقش حیاتی دارد، بلکه می‌تواند به کاهش مشکلات معیشتی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه منجر شود.

