هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سود اصلی نصیب و قیمت واقعی خرما باید به نفع کشاورزان شهرستان شادگان باشد.

وی افزود: قیمت واقعی خرما باید با در نظر گرفتن همه جوانب بازار به شکلی مدیریت شود که به سود کشاورز باشد.

نماینده مردم شادگان ادامه داد: تعیین قیمت خرما با آنالیز واقعی مورد نظر کشاورزان، کارشناسان، اتحادیه و اصناف صورت گیرد و این مطالبه به حق نخلداران و کشاورزان است.

وی ادامه داد: نخلداران شادگانی با سختی‌های فراوان در زمینه تولید خرما فعالیت می‌کنند و همه وظیفه داریم که حمایت لازم را از آنها داشته باشیم.

خنفری در خاتمه بیان کرد: باید خرما با قیمت مناسبی از کشاورزان شادگانی خریداری شود که علاوه بر هزینه‌های تولید، بتواند مخارج زندگی آنها را تأمین کند. قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که سود اصلی نصیب کشاورزان شود.