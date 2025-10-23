کشاورزی و نخیلات شادگان بر اثر خشکسالی در معرض خطر نابودی است

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خشکسالی، بیآبی و ضعف در مدیریت و سوءنظارت در توزیع آب کشاورزی باعث شده که کشاورزی ما روز به روز ضعیف شود.
وی افزود: بحران بیآبی در شهرستان شادگان، یک تهدید جدی برای کشاورزی و نخیلات شادگان محسوب میشود که ضرر و زیانهای فراوانی به کشاورزان وارد کرده است.
نماینده مردم شادگان ادامه داد: متأسفانه ظرفیت مهم تولید خرما در شهرستان شادگان به دلیل خشکسالی دچار افت شده به طوری که از حال و روز نخلستانها در شهرستان شادگان مشخص است.
خنفری در پایان گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید از کشاورزان در زمینه خرما حمایت بیشتری انجام دهد تا کشت این محصول با توجه به پتانسیلهای شهرستان شادگان افزایش یابد.
