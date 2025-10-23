  1. استانها
  2. خوزستان
۱ آبان ۱۴۰۴، ۹:۵۸

کشاورزی و نخیلات شادگان بر اثر خشکسالی در معرض خطر نابودی است

کشاورزی و نخیلات شادگان بر اثر خشکسالی در معرض خطر نابودی است

اهواز - نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: کشاورزی و نخیلات شهرستان شادگان بر اثر خشکسالی در معرض خطر نابودی است.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خشکسالی، بی‌آبی و ضعف در مدیریت و سوءنظارت در توزیع آب کشاورزی باعث شده که کشاورزی ما روز به روز ضعیف شود.

وی افزود: بحران بی‌آبی در شهرستان شادگان، یک تهدید جدی برای کشاورزی و نخیلات شادگان محسوب می‌شود که ضرر و زیان‌های فراوانی به کشاورزان وارد کرده است.

نماینده مردم شادگان ادامه داد: متأسفانه ظرفیت مهم تولید خرما در شهرستان شادگان به دلیل خشکسالی دچار افت شده به طوری که از حال و روز نخلستان‌ها در شهرستان شادگان مشخص است.

خنفری در پایان گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید از کشاورزان در زمینه خرما حمایت بیشتری انجام دهد تا کشت این محصول با توجه به پتانسیل‌های شهرستان شادگان افزایش یابد.

کد خبر 6631452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها