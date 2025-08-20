قطعی برق، نیمی از ظرفیت تولید کشور را از مدار خارج کرد

عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت صنایع کشور اظهار کرد: بزرگترین بحران امروز واحدهای تولیدی، علاوه بر فشارهای اقتصادی، قطعیهای مکرر برق است که عملاً نیمی از ظرفیت تولید کشور را از مدار خارج کرده است.
وی افزود: حتی اگر پنلهای خورشیدی بهکار گرفته شود، وقتی وزیر نیرو اعلام میکند که تأمین برق صنایع دیگر بر عهده دولت نیست، این یعنی تولیدکنندگان باید خودشان برق خود را تأمین کنند که به منزله ایجاد فشاری مضاعف بر بخش خصوصی است.
رئیس خانه صمت ایران با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ درصد از کارخانههای کشور با قطعی برق مواجه شدهاند، گفت: قطع و وصل مکرر برق، خسارتهای مالی و تولیدی زیادی بر صنایع تحمیل میکند. در حالی که کارگران سرمایه انسانی هستند و جایگزینی آنها به آسانی ممکن نیست، برخی مسئولان به این واقعیت توجهی ندارند.
سهلآبادی تصریح کرد: نکته مهم آنکه به طور کلی خسارات ناشی از قطعی برق قابل جبران نیست؛ چرا که با برهم خوردن زنجیره تولید، بخشی از مواد اولیه از بین میرود و کارگران نیز در بلاتکلیفی قرار میگیرند.
وی افزود: از سویی دیگر بیشتر ماشینآلات صنعتی کشور قدیمی و فرسوده و مواد اولیه نیز اغلب نامرغوب و تأمین آن کند است. طبیعی است که با چنین شرایطی راندمان تولید پایین و مصرف انرژی بالا میرود.
رئیس خانه صمت ایران درباره اینکه واحدها چند روز در هفته فعال هستند، گفت: اغلب صنایع در ماه فقط ۱۴ تا ۱۷ روز کار میکنند؛ همچنین در طول هفته نیز تنها ۲ تا ۳ روز امکان فعالیت دارند.
سهلآبادی درباره قطعی گاز صنایع نیز تصریح کرد: همانطور که تابستانها صنایع به دلیل قطعی برق آسیب میبینند، در زمستان نیز مشکل کمبود گاز تکرار خواهد شد. سال گذشته این مشکل وجود داشت و امسال به مراتب بدتر خواهد شد؛ به عنوان نمونه کارخانههای سیمان ناچارند هفتهای چندین ساعت یا حتی چندین روز کمتر فعالیت کنند که این مسئله بر زندگی روزمره مردم هم اثر میگذارد.
