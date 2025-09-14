صنایع کشور با ۴۰ درصد ظرفیت فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار کرد: از بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم که تأمین مالی و تسهیلات بخش صنعت افزایش یابد و به سطح ۶۰ درصد از کل تسهیلات بانکی برسد.

شیخ ادامه داد: در برنامه هفتم پیشرفت، رشد ۸.۵ درصدی برای صنعت هدف‌گذاری شده است و ما اسناد راهبردی برای دستیابی به این اهداف تهیه کرده‌ایم، امیدواریم بانک مرکزی کمک کند تا سرمایه در گردش بخش صنعت فراهم شود.

وی گفت: در بخش تأمین انرژی تلاش شده تا با کمک وزارت صمت، صاحبان صنایع دیزل ژنراتور نصب کنند و گازوئیل مورد نیاز آنها تأمین شود.

معاون وزیر صمت افزود: بنا شده که قطعی‌های برق نیز در اختیار استانداران باشد تا بتوانند بر اساس برنامه‌های تولید صنایع در هر استان، نسبت به قطعی برق، برنامه‌ریزی شده اقدام کنند.

شیخ در مصاحبه با سیما گفت: در حال حاضر برخی از صنایع با ۲۰ درصد از ظرفیت مشغول به کار هستند و به طور میانگین، صنایع ما با ۴۰ درصد ظرفیت نصب شده فعالند. دستورالعمل سرمایه گذاری برای تولید بدون کارخانه تهیه کرده‌ایم تا از ظرفیت‌های خالی، حداکثر استفاده را داشته باشیم.