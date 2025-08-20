به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح امروز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: خراسان جنوبی استانی پهناور است که به دلیل سرانه جمعیتی، اعتبارات دولتی پاسخگوی نیازهای آن نیست؛ بنابراین باید از ظرفیتهای طبیعی و پهنههای معدنی برای جذب سرمایهگذاران استفاده کنیم.
وی افزود: جنگ امروز دنیا بر سر زمین و منابع است و ما نیز با برخورداری از استعدادهای خدادادی، میتوانیم از این موقعیت به نفع استان بهره ببریم. سرمایهگذاری نباید صرفاً متکی بر دولت باشد بلکه مشارکت بخش خصوصی و خارجی میتواند جهش بزرگی ایجاد کند.
ذاکریان با اشاره به نامگذاری سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی گفت: سرمایهگذاری در صنایع کمآببر و دانشبنیان مانند صنایع پوشاک و فرآوری محصولات کشاورزی میتواند برای استان فرصتآفرین باشد.
وی به عملکرد یکساله دولت چهاردهم در حوزه سرمایه گذاری خارجی پرداخت و گفت: در یک سال گذشته ۱۷ مجوز سرمایه گذاری خارجی در استان صادر شده و شاهد رشد ۴۳ درصدی سرمایهگذاری خارجی در این زمینه بودهایم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: میزان سرمایه این مجوزها ۹۱.۴ میلیون دلار بوده است و هماکنون ۲۴ پروژه فعال با سرمایه گذاری خارجی در این حوزه در حال اجراست.
ذاکریان گفت: اعتماد مردم به سرمایهگذاران و تمایل بخش خارجی به حضور در خراسان جنوبی موجب رونق مناسبی در این حوزه شده است.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاران خارجی بدون استفاده از تسهیلات و ارز دولتی وارد استان شدهاند، افزود: در یک سال گذشته ۷ پروژه سرمایه گذاری خارجی به بهرهبرداری رسیده که رشد ۴۱ درصدی را نشان میدهد و سه پروژه از این طرحها در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بوده است.
ذاکریان تصریح کرد: در مجموع تاکنون ۳۴ مگاوات برق از محل سرمایهگذاری خارجی وارد شبکه استان شده که ارزش آن بیش از ۴۱ میلیون دلار است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: همچنین دو پروژه دیگر در حال ساخت بوده و ۵۰ مگاوات جدید نیز با مجوز اخذ شده بهزودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: اشتغالزایی این پروژهها را قابل توجه دانست و گفت: تاکنون ۳۳۰ فرصت شغلی از محل سرمایهگذاری خارجی ایجاد شده که سهمی ۲۳ درصدی در اشتغال استان دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده خراسان جنوبی در حوزه زمین، منابع معدنی، کشاورزی و صنایع تبدیلی، افزود: باید تهدیدهای ناشی از پهناوری استان را به فرصت تبدیل کنیم و از سرمایهگذاری در بخشهایی چون گلخانهای، فرآوری محصولات و صنایع کممصرف آب برای توسعه پایدار بهره ببریم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: در قالب تبصره ۱۸ طی یک سال گذشته، بیش از ۲ هزار و ۱۲۸ طرح اقتصادی به ارزش بیش از ۶ همت تصویب و برای یک هزار و ۷ طرح، حدود ۱,۲۴۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی با اشاره به شاخص امنیت سرمایهگذاری در خراسان جنوبی گفت: در ارزیابیهای ملی، استان در رتبه چهارم کشور قرار گرفته که حاصل ترکیب شاخصهای قضایی، اقتصادی و فرهنگی است.
ذاکریان همچنین از شناسایی ۱۴۷ مجوز سرمایهگذاری بینام در استان خبر داد و گفت: این بستهها در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری آماده معرفی به سرمایهگذاران هستند. وی افزود: کتاب «۱۲۰ فرصت سرمایهگذاری» نیز تدوین شده که شامل اطلاعات دقیق از موقعیت زمین، فاصله از جادهها، خطوط انتقال انرژی و سایر زیرساختهاست. این کتاب با همکاری دستگاههای اجرایی استان تهیه شده و بهزودی رونمایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: از شهریور سال گذشته تاکنون، بیش از ۵۲ هزار و ۲۱۰ مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی برای فعالان اقتصادی استان صادر شده است.
ذاکریان با تأکید بر اینکه توسعه یک ماموریت فردی نیست بلکه یک تعهد جمعی و نیازمند همراهی و هم افزایی همه دستگاهها و مردم و امکانات است، خاطرنشان کرد: رسانهها در این مسیر نقش بسیار مهمی دارند و میتوانند مسیر توسعه استان را هموار کنند؛ چه بسا اثر یک گزارش رسانهای بیش از صدها سخنرانی باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان گفت: امیدواریم با همافزایی، تعامل و سرمایهگذاری هدفمند، تهدیدهای پیشروی استان به قدرت و فرصتهای ثروتآفرین تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: تلاشهای شخص استاندار با رویکرد اقتصادی که در استان دارند و همراهی مجموعه دستگاههای اجرایی موجب شده تا شاهد تحولات مثبتی در استان باشیم و امیدواریم خراسان جنوبی در آینده نهچندان دور نه تنها مهاجر فرست نباشد، بلکه به استانی مهاجرپذیر تبدیل شود.
نظر شما