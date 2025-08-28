توقیف همزمان دو محموله آرد در بیرجند؛ یک واحد متخلف پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری صبح پنج‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت مستمر بر شبکه تولید و توزیع آرد و نان، دو تیم عملیاتی مشترک متشکل از بازرسان صمت، پلیس امنیت اقتصادی، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و نمایندگان استاندارد و شرکت غله، اقدام به توقیف همزمان دو محموله آرد کردند.

وی از پلمب یک واحد تولیدی در استان که اقدام به بسته‌بندی آرد یارانه‌ای با درصد ۲۵ درصد نول مورد استفاده شیرینی‌سازان کرده بود، خبر داد.

تهوری با بیان اینکه یک دستگاه کامیون سنگین حامل این محموله‌ها در سطح شهر بیرجند توقیف شد، افزود: متهمان به اتهام تقلب و ظن عدم رعایت ضوابط اختصاصی تولید و توزیع آرد و نان به مراجع تعزیراتی معرفی شدند و تعداد ۴۲۰ کیسه آرد توقیف شد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: این اقدامات با هدف افزایش کیفیت نان و جلب رضایتمندی مردم صورت گرفته است.