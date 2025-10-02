به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ملانوری در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه نقشه جامع تحول و پیشرفت استان بر پایه ظرفیت‌های درونی تدوین و اجرایی شده است، اظهار داشت: میزان جذب اعتبارات استان از سه هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان در شهریور سال گذشته به شش هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان در شهریور امسال افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۶۳ درصدی است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری خارجی در استان طی یک سال اخیر ۱۶۸ میلیون دلار بوده که معادل ۴۷ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ استان محسوب می‌شود.

استاندار همدان با اشاره به ارتقای جایگاه استان در رتبه‌بندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از رتبه ۳۱ به رتبه ۸، تصریح کرد: این پیشرفت نشان‌دهنده ارتقای جدی شاخص‌های مدیریت توسعه و جذب منابع است.

ملانوری در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: با اجرای نقشه جامع تحول و پیشرفت، صدور مجوزها کمتر از شش ساعت انجام می‌شود و فرصت‌ها و مزیت‌های استان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شناسایی و امکان‌سنجی شده است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های موجود در بخش دولتی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و استان به یک کارگاه عملیاتی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تبدیل شده است.

استاندار همدان همچنین از کاهش ۳۴ درصدی موارد خودکشی منجر به فوت و ۷ درصدی اقدام به خودکشی در شش ماه نخست امسال خبر داد و آن را نتیجه برنامه‌های امیدآفرینی و افزایش اعتماد اجتماعی عنوان کرد.

وی در پایان به پروژه‌های عمرانی و آموزشی اشاره کرد و افزود: از ۱۰۸ پروژه آموزشی در حال اجرا، ۶۱ پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات نیز در حال احداث است.