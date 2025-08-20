بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۶۸ پروژه راهداری در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی با اشاره به بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۶۸ پروژه عمرانی اداره کل در هفته دولت، اظهار کرد: این پروژه ها شامل ۱۱۹ پروژه ای است که با اعتبار ۱۳ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد و عملیات اجرایی ۴۹ پروژه هم با اعتبار ۶ هزار و ۸۱۴ میلیارد ریال آغاز می شود.

به گفته وی، بهره برداری از بهسازی و روکش آسفالت و درزگیری حدود ۵۰ کیلومتر از راه های اصلی و شریانی و ۷۹ کیلومتر از راه های فرعی و روستایی، ۶ کیلومتر از تعریض محورها و بهره برداری از تعریض و ایمن سازی دو تقاطع و یک دوربرگردان از جمله این پروژه ها است.

مصدقی از احداث حدود ۱۰ کیلومتر روشنایی طولی و دو پروژه روشنایی نقطه ای، ۱۷ کیلومتر حفاظ بتنی و فلزی، چهار نقطه حادثه خیز، احداث و بازسازی ۱۰ پل و ابنیه فنی و ۱۴ پروژه ایمن سازی بعنوان بخشی دیگر از پروژه هایی نام برد که در هفته دولت به بهره برداری می رسند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: بازسازی سه دستگاه و خرید ۶ دستگاه ماشین آلات راهداری، زیرسازی، بیس و آسفالت حدود ۲۳ کیلومتر از راه های روستایی، تکمیل و بهسازی سه راهدارخانه و ساختمان اداری و احداث دو آشیانه و سوله ماشین آلات، دو پل عابر پیاده و هفت دوربین نظارتی و ثبت تخلفات هم بخشی دیگر از این پروژه هاست.

به گفته مصدقی، در این ایام نیز از تاسیس چهار شرکت حمل و نقل مسافری و ۶ شرکت حمل و نقل باری و همچنین از توسعه ۱۴۰ ناوگان باری در بخش خصوصی بهره برداری می شود.