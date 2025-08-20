  1. جامعه
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

جلسه کارگروه ملی پسماند برگزار شد

جلسه کارگروه ملی پسماند برگزار شد

جلسه کارگروه ملی پسماند عصر امروز با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه ملی پسماند عصر امروز با حضور شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در ساختمان معاونت اجرایی رئیس جمهور برگزار شد.

این خبر در حال تکمیل است…

