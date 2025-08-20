تصویب ۳ طرح بزرگ شهرسازی زاهدان در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی گفت: در نهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به نمایندگی از استان سیستان و بلوچستان در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، سه محور اصلی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: ساماندهی ۱۳۰۰ هکتار از اراضی حریم شهر واقع در غرب زاهدان موسوم به اراضی سیادک، یکی از مهمترین مصوبات این جلسه بود که با رویکرد توسعه پایدار و کنترل گسترش بیرویه شهر به تصویب رسید، این اراضی که پیشتر فاقد طرح مشخص ساماندهی بودند اکنون با برنامهریزی اصولی در مسیر بهرهبرداری صحیح و قانونی قرار میگیرند.
وی به دومین طرح مصوب اشاره کرد و اظهار داشت: طرح ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در شمال بلوار رسالت زاهدان شامل الحاق حدود ۸۰ هکتار از اراضی واقع در محدودهای بین جنوب همتآباد تا میدان امام خمینی (ره) و همچنین تغییر کاربری ۱۰ هکتار از اراضی موجود بود که این طرح با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق، بهبود دسترسی به خدمات زیربنایی و جلوگیری از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز در حاشیه شهر این کلان شهر استان اجرا خواهد شد.
پارسی همچنین از الحاق ۴۶ هکتار از اراضی دولتی واقع در محدوده بلوار پرستار زاهدان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ساخت بیش از ۲ هزار واحد مسکونی در راستای توسعه تولید مسکن و حمایت از طرح نهضت ملی مسکن انجام میشود و بستری مناسب برای تأمین مسکن اقشار مختلف و کاهش فشار بر بازار زمین شهری فراهم خواهد کرد.
