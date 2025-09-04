یازدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، عصر چهارشنبه به ریاست جعفرقائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

قائم پناه در این نشست که شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران تهران و آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند، گفت: در گذشته استفاده از انرژی‌های فسیلی با استقبال گسترده روبرو بود، لکن امروزه تجربه بشری منجر شده کارشناسان انرژی در دنیا به این نتیجه برسند که استفاده از انرژی‌های فسیلی را کاهش دهند و البته عمده‌ترین دلیل این رویکرد، تبعات گسترده زیست محیطی این انرژی‌هاست.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به ناترازی انرژی در کشور اظهار داشت: طبق اعلام وزیر نیرو در سال گذشته یک میلیارد لیتر گازوئیل در منابع سوخت ذخیره شده بود که این عدد امسال به سه میلیارد رسیده و امیدواریم با این حجم از ذخیره‌سازی، امسال در زمستان، علاوه بر کاهش محسوس قطع گاز و برق، نیاز کمتری به سوزاندن مازوت داشته باشیم چرا که ایده آل زیست محیطی ما حذف مازوت از نیروگاه‌هاست و در افکارسنجی‌هایی هم که توسط نهاد ریاست جمهوری انجام شده است، درصد زیادی از مردم بخصوص در شهرهای بزرگ از مازوت‌سوزی اظهار نارضایتی کرده‌اند.

وی با بیان اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر در مدیریت انرژی در کشور افزود: رویکرد اصلی دولت چهاردهم در تأمین انرژی، بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر است و رئیس جمهور نیز بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تأکید مستمر دارد.

سرپرست نهاد با دعوت از دستگاه‌های دولتی به نصب پنل‌های خورشیدی برای تأمین انرژی مورد نیاز، ادامه داد: نهاد ریاست جمهوری در سالن همایش‌های نهاد (سالن اجلاس) نیروگاه خورشیدی ایجاد کرده است تا از این طریق ۸۰۰ کیلووات ساعت انرژی تولید شود و هم اکنون انرژی مورد نیاز برای روشنایی برخی ساختمان‌های نهاد را نیز با پنل‌های خورشیدی تأمین می‌کنیم.

قائم پناه همچنین با تأکید بر ضرورت کاهش مصرف گاز در فصول سرد افزود: به وزیر نفت پیشنهاد دادم که به جای گسترش گازرسانی، تلاش کنیم تا پنل‌های خورشیدی را بخصوص در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان که فاصله روستاها از هم زیاد است، جایگزین کنیم و از این طریق انرژی مورد نیاز مردم را تأمین کنیم. این امر علاوه بر صرفه اقتصادی، به استفاده بیشتر از گاز در تولید برق کمک می‌کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه ارتقا کیفیت سوخت را راهکار مهم کاهش آلودگی هوا دانست و تصریح کرد: وزارت نفت تا نشست آتی کارگروه، زمان‌بندی افزایش کیفیت سوخت و بهبود استانداردهای محیط زیستی سوخت در شهرهای دارای آلودگی هوا بخصوص در فصل‌های سرد سال را اعلام کند.

گفتنی است در این نشست گزارشی از وضعیت آلودگی هوای شهر تبریز بیان و مقرر شد ارتقا کیفیت سوخت نفت کوره پالایشگاه تبریز توسط آن پالایشگاه و با محوریت استانداری تبریز و انجام شده و نتایج آن در جلسات آتی ارائه گردد.

همچنین در این جلسه روند انجام مصوبات پیشین در خصوص برقی سازی ۲۰ هزار موتورسیکلت در تهران بررسی گردید و گزارشی از انتخاب سرمایه گذار طرح و متقاضیان استفاده از موتورسیکلت‌های برقی ارائه شد. لازم بذکر است طبق مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با راهبری استاندار تهران، مسئول رفع موانع این طرح هستند.