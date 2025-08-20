به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ شهرداری تهران از طراحی پروژهای جدید با عنوان «مسیر گردشگری خانوادگی» خبر داد و اظهار کرد: این مسیر گردشگری برای نخستینبار در تهران طراحی شده و از میدان فردوسی آغاز و تا بازار تهران ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: مسیر در سه بخش طراحی شده و ایستگاههایی برای استراحت گردشگران در نظر گرفتهایم. این بسته گردشگری در فازبندی از میدان امامخمینی آغاز و تا کاخ گلستان ادامه دارد.
آئینی با بیان اینکه این مسیر با بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای موجود در بافت تاریخی طراحی شده گفت: بناهای ارزشمند، محلات قدیمی و فضاهای فرهنگی به گونهای طراحی شده است که امکان گردش و بازدید آسان برای تمامی سنین فراهم شود.
شهردار منطقه ۱۲ در رابطه با زمان بهرهبرداری مسیر گردشگری خانوادگی خاطرنشان کرد: اجرای المانها و آمادهسازی مسیر در حال انجام است. پیشبینی میکنیم این مسیر ظرف یکی دو ماه آینده به بهرهبرداری برسد. به طور قطع این طرح تا نوروز پیش رو آماده خواهد شد و احتمالاً در هفته فرهنگی تهران یا هفته گردشگری در مهرماه رونمایی رسمی میشود.
وی در پایان با اشاره به مسیرهای گردشگری منطقه ۱۲ بیان کرد: این منطقه به تنهایی میزبان ۵۳ درصد مسیرهای گردشگری شهر است و در حال حاضر ۱۶ مسیر فعال دارد. با اجرای طرح جدید، این ظرفیت به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید.
