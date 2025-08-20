  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

رونمایی از «مسیر گردشگری خانوادگی»؛ به‌زودی در تهران

رونمایی از «مسیر گردشگری خانوادگی»؛ به‌زودی در تهران

شهردار منطقه ۱۲ شهرداری تهران گفت: مسیر گردشگری خانوادگی با تمرکز بر بناهای تاریخی و فرهنگی، امکان بازدید آسان برای همه سنین را فراهم می‌کند و به توسعه گردشگری منطقه ۱۲ کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ شهرداری تهران از طراحی پروژه‌ای جدید با عنوان «مسیر گردشگری خانوادگی» خبر داد و اظهار کرد: این مسیر گردشگری برای نخستین‌بار در تهران طراحی شده و از میدان فردوسی آغاز و تا بازار تهران ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مسیر در سه بخش طراحی شده و ایستگاه‌هایی برای استراحت گردشگران در نظر گرفته‌ایم. این بسته گردشگری در فازبندی از میدان امام‌خمینی آغاز و تا کاخ گلستان ادامه دارد.

آئینی با بیان اینکه این مسیر با بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های موجود در بافت تاریخی طراحی شده گفت: بناهای ارزشمند، محلات قدیمی و فضاهای فرهنگی به گونه‌ای طراحی شده است که امکان گردش و بازدید آسان برای تمامی سنین فراهم شود.

شهردار منطقه ۱۲ در رابطه با زمان بهره‌برداری مسیر گردشگری خانوادگی خاطرنشان کرد: اجرای المان‌ها و آماده‌سازی مسیر در حال انجام است. پیش‌بینی می‌کنیم این مسیر ظرف یکی دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد. به طور قطع این طرح تا نوروز پیش رو آماده خواهد شد و احتمالاً در هفته فرهنگی تهران یا هفته گردشگری در مهرماه رونمایی رسمی می‌شود.

وی در پایان با اشاره به مسیرهای گردشگری منطقه ۱۲ بیان کرد: این منطقه به تنهایی میزبان ۵۳ درصد مسیرهای گردشگری شهر است و در حال حاضر ۱۶ مسیر فعال دارد. با اجرای طرح جدید، این ظرفیت به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید.

کد خبر 6565930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها