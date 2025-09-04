محمد آئینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه ساماندهی ترافیک و تردد در محدوده بازار تهران گفت: در چهارراه سیروس و گلوبندک یک ساماندهی اساسی انجام دادیم. گیت‌های ورودی را بازطراحی و برقی کردیم تا دخالت انسانی به حداقل برسد و کل ساختار گیت‌ها را در چهارراه سیروس به‌طور کامل نوسازی کرده‌ایم.

وی افزود: این تغییرات باعث شده که فضای بهتری برای تردد موتورسیکلت‌ها ایجاد شود تا ازدحام کاهش یابد و مسیر حرکت موتورها روان‌تر شود. به نظر من، اکنون شرایط بسیار بهتری برای ساماندهی این محدوده فراهم شده است.

آئینی در ادامه به راهکارهای اصلی برای مدیریت ترافیک در منطقه اشاره کرد و افزود: راهکار اساسی این است که ورود خودرو و موتورسیکلت به محدوده بازار کاملاً ممنوع شود و کل مسیر به پیاده‌راه تبدیل گردد. در این طرح، استفاده از وسایل حمل‌ونقل پاک مانند ون‌های برقی، موتورسیکلت‌های برقی، دوچرخه و اسکوتر پیش‌بینی شده است. طراحی مسیر دوچرخه انجام شده و هم‌اکنون این بخش در حال اجراست؛ به‌زودی دوچرخه‌ها و موتورسیکلت‌های برقی وارد این محدوده خواهند شد.

شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای این طرح گفت: مسئله اصلی در این پروژه تأمین پارکینگ است. اگر قرار است ورود خودرو و موتورسیکلت به محدوده بازار ممنوع شود، باید در مبادی ورودی به اندازه کافی پارکینگ ایجاد کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند. در این زمینه در حال تلاش هستیم و با مشارکت بخش خصوصی توسعه پارکینگ‌ها در منطقه را در دستور کار داریم.

آئینی درباره محدودیت‌های فعلی تردد در بازار بزرگ تهران اظهار کرد: در محدوده ۱۱۰ هکتاری بازار اصلی، ورود موتورسیکلت‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر ممنوع شد (از سمت ورودی داور، ورودی ناصرخسرو و صور اسرافیل) و این موضوع تداوم خواهد داشت چراکه این اقدام رضایت‌مندی قابل‌توجهی در بین کسبه و مراجعه‌کنندگان ایجاد کرده است، اما همچنان کمبود پارکینگ برای مردم سختی‌هایی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، تأمین پارکینگ و مدیریت تردد باید به‌صورت همزمان انجام شود تا مشکل اساسی بازار برطرف شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ ارزش تاریخی و تجاری بازار تهران افزود: بازار تهران منطقه‌ای ارزشمند و پرتردد است که باید برای عابران پیاده ساماندهی شود. ازدحام عابران بسیار بالاست و حضور موتورسیکلت و خودرو در این محدوده عملاً غیرممکن شده است. در حال حاضر، تردد خودروها بسیار محدود شده و موتورسیکلت‌ها فقط تا محور ۱۵ خرداد اجازه تردد دارند. اما در داخل خود بازار، ورود موتورسیکلت دیگر مجاز نیست و باید از مبادی بالاتر نیز ورود موتورسیکلت به‌طور کامل ممنوع شود.