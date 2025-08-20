به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح چهارشنبه در نشست بررسی مسائل استانی نسبت به ادامه مصرف مازوت در نیروگاه نکا واکنش نشان داد و آن را خطری جدی برای سلامت مردم و محیط زیست استان دانست.

وی با بیان اینکه کیفیت پایین سوخت مازوت خسارت‌های گسترده‌ای به همراه دارد، اظهار کرد: آلودگی ناشی از مازوت‌سوزی در نیروگاه نکا از شرق تا غرب مازندران گسترش یافته و تهدیدی آشکار برای زندگی مردم و طبیعت استان است.

وی با اشاره به ضرورت اقدام فوری برای رفع این مشکل افزود: سلامتی مردم نباید قربانی بی‌توجهی در تأمین سوخت استاندارد نیروگاه‌ها شود. این موضوع از دغدغه‌های جدی دستگاه قضائی است و پیگیری آن با جدیت ادامه خواهد داشت.

پوریانی همچنین خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان استان برای یافتن راه‌حل پایدار در تأمین سوخت نیروگاه شد و تصریح کرد: با مشارکت همه ظرفیت‌ها می‌توان از بروز بحران‌های زیست‌محیطی جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران علاوه بر این موضوع، در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل دیگری همچون برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، مشکلات کشاورزان در حوزه واردات برنج و ضرورت احداث جاده سلامت در سواحل دریای خزر اشاره کرد و بر همگرایی دستگاه‌ها برای حل چالش‌های استان تأکید کرد.