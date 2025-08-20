به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر داوودیان بعد از ظهر چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به روند رو به افزایش برداشت از منابع آبی استان اظهار کرد: ظرفیت آبهای سطحی مازندران در گذشته حدود ۴.۵ میلیارد مترمکعب در سال بود اما به دلیل تغییرات اقلیمی این میزان به ۴.۱ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.
وی افزود: استان حدود یک و نیم میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی نیز در اختیار داشت که در سالهای اخیر با افت ۸۴ سانتیمتری سطح سفرهها، نزدیک به ۱۴۰ میلیون مترمکعب از این ذخایر ارزشمند را از دست دادهایم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران تأکید کرد: اگر روند کنونی برداشت بیرویه و توسعه کشت دوم برنج ادامه یابد، استان در سالهای آینده با شرایط بحرانی روبهرو خواهد شد. بنابراین مصرفکنندگان بهویژه کشاورزان باید در استفاده از منابع آبی ملاحظات جدی داشته باشند.
داوودیان گفت: سیاست این شرکت کاهش برداشت آبهای زیرزمینی و ترویج الگوی کشت کمآببر است و باید صرفهجویی در مصرف آب به فرهنگ عمومی تبدیل شود تا از بروز خسارتهای جبرانناپذیر جلوگیری کنیم.
نظر شما