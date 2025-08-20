به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نصوحی ظهر چهارشنبه در نشست خبری که پیرامون جشنواره هنر خلاق برگزار شد، با اشاره به اینکه شهر اصفهان از سال ۱۳۹۴ به‌عنوان یکی از اعضای شبکه شهرهای خلاق یونسکو در حوزه صنایع‌دستی شناخته شده است، اظهار کرد: یونسکو به دنبال ترویج شهرهایی است که در راستای توسعه پایدار فعالیت می‌کنند و حوزه‌هایی مانند صنایع‌دستی، موسیقی، خوراک‌شناسی، رسانه و طراحی را مشخص کرده است.

وی ابراز کرد: این حوزه‌ها می‌توانند اقتصاد شهر را به‌صورت قابل‌توجهی فعال کرده و فرصت‌های شغلی متعددی برای اقشار مختلف ایجاد کنند و درآمدهای خوبی به همراه داشته باشند و در عین حال منابع طبیعی شهر را با کمترین آسیب حفظ کنند.

مدیر پژوهش، خلاقیت و هنرهای نوین شهرداری اصفهان ابراز کرد: در چشم‌انداز خود به دنبال این هستیم که با تکیه بر عضویت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو در حوزه صنایع‌دستی که در آن حرف‌های زیادی برای گفتن داریم، پیش برویم.

نصوحی با بیان اینکه یک‌سوم رشته‌های شناخته‌شده صنایع‌دستی دنیا در استان اصفهان است، اضافه کرد: از ۶۰۰ رشته صنایع‌دستی، ۲۰۶ رشته در استان و ۹۶ رشته در شهر اصفهان فعال هستند و این ظرفیت عظیمی است.

وی با اشاره به ایجاد راسته بازارهای خلاق در اصفهان توضیح داد: هدف ما این است راسته بازار صنایع خلاق در اصفهان شکل بگیرد. به‌گونه‌ای که اگر کسی بخواهد میناکاری، خاتم‌کاری یا کاشی هفت‌رنگ خریداری کند، بگوید باید به اصفهان بروم.

مدیر پژوهش، خلاقیت و هنرهای نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: همچنین در حوزه‌های دیگر مانند انیمیشن‌سازی هدف ما این است که به جایگاهی برسیم که ۲۰۰ شرکت فعال انیمیشن‌سازی در اصفهان داشته باشیم و اگر شرکتی در بوشهر یا جای دیگر بخواهد انیمیشن تبلیغاتی تولید کند، بگوید برای این کار باید به بازار اصفهان مراجعه کنم.

نصوحی اضافه کرد: ما می‌خواهیم طبقه خلاق را در شهر نگه داریم و توسعه دهیم زیرا این فعالیت‌ها با توسعه پایدار هماهنگ هستند.

وی در ادامه به برنامه‌های ترویجی در این زمینه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات حوزه صنایع‌دستی این است که میانگین سنی شاغلان این حوزه رو به افزایش است و برای حل این مشکل و جذب جوانان دو سال است که جشنواره صنایع‌دستی دانش‌آموزی را با همکاری آموزش‌وپرورش برگزار می‌کنیم و امسال سومین دوره آن در حال اجراست.

مدیر پژوهش، خلاقیت و هنرهای نوین شهرداری اصفهان ابراز کرد: هدف اصلی ما در شهرداری ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی این شهر در رقابت با سایر شهرهای منطقه و جهان است.

نصوحی ادامه داد: اصفهان با برخورداری از زیرساخت‌های غنی مانند میدان نقش جهان، بزرگ‌ترین مرکز عرضه صنایع دستی و حضور بیش از ۶۰ هزار هنرمند شاخص در این حوزه، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک مرکز جهانی صنایع خلاق دارد ما با برگزاری رویدادهای متنوع مانند جشنواره فیلم کودک، نمایشگاه‌های فناوری و جشنواره هنر خلاق، تلاش می‌کنیم مخاطبان داخلی و خارجی را جذب کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در جشنواره هنر خلاق، بیش از پنجاه درصد شرکت‌کنندگان از خارج از اصفهان و پانزده استان دیگر حضور دارند؛ این رویدادها نه تنها هنرمندان را به اصفهان می‌آورد بلکه با ایجاد فرصت‌هایی برای گردشگری، خرید سوغاتی و تعاملات فرهنگی به رونق اقتصاد و صنایع خلاق شهر کمک می‌کند.

نصوحی ادامه داد: با توجه به انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت گردشگری شهرهای آسیایی و برگزاری جشنواره‌های دانش‌آموزی، می‌توانیم از این فرصت‌ها برای تقویت جایگاه شهر استفاده کنیم.

مدیر پژوهش، خلاقیت و هنرهای نوین شهرداری اصفهان افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، چالش‌هایی نیز وجود دارد و بسیاری از هنرمندان به دلیل شرایط اقتصادی و معیشتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس مهاجرت می‌کنند اما این مهاجرت به معنای قطع ارتباط با ایران نیست؛ بسیاری از این هنرمندان با ثبت شرکت در کشورهای دیگر و بهره‌مندی از امکانات آنجا، همچنان با ایران در ارتباط هستند و تجربیات جدیدی را به اشتراک می‌گذارند.

نصوحی تصریح کرد: ما باید با حمایت از هنرمندان و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، از جمله بازارهای شناخته‌شده مانند راسته بازار، شرایطی فراهم کنیم که این هنرمندان بتوانند در ایران نیز فعالیت‌های خود را گسترش دهند.

وی اضافه کرد: این حمایت‌ها می‌تواند از طریق تقویت رویدادها، ارائه خدمات بهتر و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و فرهنگی، به حفظ و توسعه هنر و اقتصاد خلاق در اصفهان کمک کند.

مدیر پژوهش، خلاقیت و هنرهای نوین شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در این مسیر اداره کل میراث فرهنگی و اتحادیه‌های مرتبط به ما کمک می‌کنند، گفت: در سطحی بالاتر برای دانشجویان و جوانان، جشنواره هنر خلاق را طراحی کردیم. این جشنواره فضایی ایجاد می‌کند تا آثار خلاقانه دریافت شود و طرح‌های تجاری و بازاری آن‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

نصوحی با اشاره به پیشرفت‌های جشنواره هنر خلاق افزود: روند کار به‌خوبی پیش می‌رود و امید است این اقدامات به توسعه راسته بازار ملی و حتی بین‌المللی صنایع خلاق در اصفهان منجر شود.

به گزارش مهر، در جشنواره ملی هنرهای خلاق ۳۲۸ هنرمند از سراسر کشور شرکت کردند و ۴۹۲ اثر هنری ارائه دادند که در مرحله اول داوری، ۴۳ اثر پذیرفته شدند و در مرحله دوم داوری که بر اساس ارزیابی فیزیکی آثار انجام می‌شود، ۷۰ تا ۸۰ درصد این آثار به نمایشگاه راه یابند.

این نمایشگاه از سوم تا هفتم شهریور سال جاری در اصفهان برگزار خواهد شد.‌