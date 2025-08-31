  1. استانها
  2. بوشهر
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

بهره برداری از ۱۷ طرح شهرداری بوشهر

بوشهر- ۱۷ طرح شهرداری بوشهر با اعتبار هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در آئین بهره برداری از طرح‌های شهرداری بوشهر با گرامیداشت شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، از اقدامات شهرداری برای توسعه متوازن و عادلانه سرانه فضای سبز در جنوب شهر قدردانی کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر با تبیین ضرورت حرکت شهرداری به سمت ایجاد «شهر خلاق»، گفت: از دو دهه قبل تاکنون یونسکو با مفهوم سازی از شهر خلاق، ایده اتصال خلاقیت و فناوری برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در شهرها طراحی کرد.

وی تصریح بر این اساس، شهرداری‌ها با ایجاد مراکز خلاقیت و نوآوری، فضای کار اشتراکی و دانش بنیان برای کارآفرینان در حوزه‌های ادبیات، موسیقی، فیلم، صنایع دستی و هنرهای بومی، طراحی و خوراک شناسی، بستر لازم را برای توسعه پایدار و زیست توأم با رفته شهروندان فراهم می‌آورند.

وی در ادامه گفت: بندر زیبای بوشهر قابلیت‌های مناسبی برای تبدیل شدن به شهر خلاق در حوزه‌های مختلف به ویژه گردشگری را داراست. در این مراسم، پارک سه هکتاری تنگک افتتاح شد.

