صنایع دستی اصفهان باید با نیازهای امروزی هماهنگ شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله عبدالهی صبح چهارشنبه در نشست خبری که پیرامون جشنواره هنر خلاق برگزار شد به جایگاه ویژه صنایع دستی استان اصفهان اشاره و اظهار کرد: صنایع دستی اصفهان نهتنها در ایران بلکه در سطح جهانی نیز از جایگاه ممتازی برخوردار است.
وی با بیان اینکه شهر اصفهان بهعنوان شهر جهانی صنایع دستی شناخته میشود و این عنوان به دلیل تنوع و کیفیت بالای رشتههای صنایع دستی این شهر به آن اعطا شده است، خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از شهرهای جهانی که در یک رشته خاص شهرت دارند، اصفهان در تمامی رشتههای صنایع دستی از برتری برخوردار است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: علاوه بر اصفهان، شهر کاشان نیز به همت هنرمندان و تلاشهای صورتگرفته در سال گذشته بهعنوان شهر جهانی نساجی سنتی معرفی شد؛ از این رو استان اصفهان اکنون دارای دو شهر جهانی در حوزه صنایع دستی است.
عبدالهی با اشاره به در سطح ملی شهرهایی مانند شهرضا بهعنوان شهر ملی سفال و گلپایگان بهعنوان شهر ملی منبتکاری معرفی شدهاند، در کنار اینها، برخی روستاهای استان نیز عناوین ملی دریافت کردهاند و این دستاوردها، استان اصفهان را از سایر نقاط ایران و حتی جهان متمایز کرده است.
وی در ادامه به آمارهای مربوط به صنایع دستی استان اشاره کرد و گفت: هم اینک حدود ۶۰ هزار هنرمند در رشتههای مختلف صنایع دستی در استان اصفهان فعالیت میکنند. همچنین ۲۷ نشان جغرافیایی در سطح ملی و چهار نشان جغرافیایی بینالمللی برای رشتههایی مانند قلمزنی، میناکاری و کاشی هفترنگ در این استان به ثبت رسیده است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان تاکید کرد: این روند همچنان ادامه دارد و تلاشها برای افزایش تعداد نشانههای جغرافیایی بینالمللی در جریان است.
اصفهان مهد دوسوم صنایع دستی کشور است
عبدالهی همچنین به فعالیت حدود ۶۰۰ کارگاه صنایع دستی در استان اشاره کرد و افزود: از مجموع ۳۰۰ رشته صنایع دستی شناختهشده در ایران ۱۹۶ رشته در استان اصفهان فعال است که این رقم، دو سوم کل رشتههای صنایع دستی کشور را شامل میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر این بیش از ۵۰ هنرمند برجسته در استان اصفهان وجود دارند و بهعنوان افتخارات این استان شناخته میشوند.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه بر اهمیت بهروزرسانی و کاربردی کردن صنایع دستی تأکید کرد و گفت: اگرچه حفظ سنتها ارزشمند است اما صنایع دستی باید با نیازها و سبک زندگی امروزی هماهنگ شوند تا کاربردیتر و جذابتر باشند.
عبدالهی خاطرنشان کرد: به همین دلیل جشنواره هنر خلاق با همکاری شهرداری و دیگر نهادها برگزار شده است تا با حمایت از نسل جوان و خلاق، طرحهای نوآورانهای ارائه شود که هم ریشه در سنت داشته و هم با بازارهای امروزی سازگار باشند.
وی افزود: این جشنواره فرصتی است برای ارائه طرحهای خلاق هنر تا کتابخانهها یا فروشگاهها خاک نخورند بلکه به تولید انبوه برسند و حتی سرمایهگذاران را به مشارکت در این حوزه ترغیب کنند.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان تأکید کرد: این جشنواره میتواند نقش مهمی در بهروز کردن صنایع دستی و تبدیل آنها به محصولاتی کاربردی و قابلاستفاده در زندگی مدرن ایفا کند.
عبدالهی با قدردانی از مشارکت فعال هنرمندان و برگزارکنندگان جشنواره ابراز امیدواری کرد: این رویداد به توسعه هرچه بیشتر صنایع دستی استان و معرفی آنها در سطح ملی و بینالمللی کمک کند.
هویت صنایع دستی به حضور در شهر گره خورده است
وی در پاسخ به خبرنگاری درخصوص تعرضات به حریم میدان نقش جهان اظهار کرد: مجموعه میراث فرهنگی استان با تمام توان از تغییر کاربری میدان نقش جهان به فضایی غیر از عرصه صنایع دستی جلوگیری خواهد کرد، ما مصمم هستیم که تولید صنایع دستی از دروازه حسنآباد خارج نشود زیرا هویت صنایع دستی به حضور در داخل شهر گره خورده است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان خاطرنشان کرد: دروازه حسنآباد زمانی شرایط مناسبی نداشت و شایسته اصفهان نبود اما با بازدید وزیر سابق میراث فرهنگی و پیگیریهای انجامشده، این مکان ظاهر بهتری پیدا کرده و هدف ما این است که تولید صنایع دستی در همان مکان ادامه یابد و در عین حال، فضای آن زیباتر و مناسبتر شود.
عبدالهی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص مهاجرت هنرمندان صنایع دستی استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل مشکلات اقتصادی، گفت: خروج هنرمندان از این فضا آسیبهایی به دنبال داشته اما نکته دیگری هم وجود دارد و اینکه ما در طول تاریخ مکتبهای مختلفی داشتهایم که در مقاطع زمانی مختلف، هنرمندان در شهرهایی خارج از ایران فعالیت میکردند. امروز اصفهان پایگاه اصلی صنایع دستی است و نمیتوان با ایجاد محدودیت یا دیوار کشیدن، هنرمندان را نگه داشت. مشکلات معیشتی هنرمندان امروز بسیار جدی است و باید به آن توجه کرد.
وی ادامه داد: با وجود این، بسیاری از هنرمندان ما پیشنهادهای جذابی از کشورهای دیگر دریافت میکنند اما برخی با وجود پیشنهادات وسوسهانگیز از کشورهای عربی، حاضر به ترک وطن نشدهاند و این فرهنگ و تعهد ستودنی است. وظیفه ما و شما بهعنوان رسانه این است که این افراد را شناسایی کرده و از آنها قدردانی کنیم تا این هنر و فرهنگ زنده بماند.
جشنواره هنر خلاق بستری برای تجاری سازی هنر است
در ادامه رسول بی درام استاد دانشگاه و مدیر جشنواره هنر خلاق جشنواره ملی هنرهای خلاق اظهار کرد: این جشنواره با هدف اتصال هنر به صنعت و تجاریسازی آثار هنری طراحی شده است.
وی ادامه داد: کیفیت آثار هنری با سه مؤلفه کلیدی عشق هنرمند به کار، اعتماد بین ذینفعان و مشارکت منصفانه ارتقا مییابد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: جشنواره هنرهای خلاق با ایجاد شبکهای از سرمایه اجتماعی، هزینههای تولید را ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش میدهد و بستری برای شناسایی و پرورش نخبگان هنری فراهم میکند.
به گفته بی درام، در این جشنواره ۳۲۸ هنرمند با ۴۹۲ اثر از ۱۵ استان ایران شرکت کردند که ۵۱ درصد از ۴۶ شهر غیر از اصفهان و ۴۹ درصد از شهر اصفهان بودند
وی با بیان اینکه در این جشنواره ۷۰ درصد مشارکت کنندگان زنان و ۳۰ درصد مردان هستند، افزود: در مرحله اول داوری ۴۳ اثر پذیرفته شد و پیشبینی میشود ۷۰ تا ۸۰ درصد این آثار در داوری نهایی برای نمایشگاه انتخاب شوند.
به گفته بی درام، نمایشگاه جشنواره از سوم تا هفتم شهریور برگزار میشود. این رویداد با حمایت بخش خصوصی، دانشگاهها و شهرداری اصفهان، شبکهای از ۱۱ گروه ذینفع شامل هنرمندان و سرمایهگذاران ایجاد کرده تا آثار خلاق مفید، متمایز و سودمند را به کسبوکارهای پایدار تبدیل کند و ظرفیتهای هنر را به صنایع مختلف پیوند دهد.
