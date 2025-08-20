شرایط جذب هیئت علمی در جهاددانشگاهی تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، سیصد و شصت و یکمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ به ریاست محمد علی کی‌نژاد و با حضور اعضای این هیئت برگزار شد.

علی منتظری با اشاره به برگزاری این جلسه گفت: در این جلسه شرایط اختصاصی جذب هیئت علمی در جهاد دانشگاهی بررسی و تغییر یافت.

وی با بیان اینکه در این جلسه توضیحاتی درباره درخواست مکتوب جهاد دانشگاهی به هیئت عالی جذب ارائه شد افزود: بر اساس مصوبه جلسه، شرایط اختصاصی جذب شامل حداقل یک سال سابقه کار و سقف سنی ۵۵ سال تعیین گردید.

منتظری همچنین پیشنهاد جذب هیئت علمی از میان اعضای جهاد دانشگاهی با مدرک کارشناسی ارشد را مطرح کرد و گفت: مقرر شد تا پس از بررسی‌های تکمیلی، طرح مذکور توسط هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.