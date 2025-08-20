  1. حوزه و دانشگاه
شرایط جذب هیئت علمی در جهاددانشگاهی تغییر کرد

رئیس جهاددانشگاهی از تغییر شرایط اختصاصی جذب هیئت علمی در این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، سیصد و شصت و یکمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ به ریاست محمد علی کی‌نژاد و با حضور اعضای این هیئت برگزار شد.

علی منتظری با اشاره به برگزاری این جلسه گفت: در این جلسه شرایط اختصاصی جذب هیئت علمی در جهاد دانشگاهی بررسی و تغییر یافت.

وی با بیان اینکه در این جلسه توضیحاتی درباره درخواست مکتوب جهاد دانشگاهی به هیئت عالی جذب ارائه شد افزود: بر اساس مصوبه جلسه، شرایط اختصاصی جذب شامل حداقل یک سال سابقه کار و سقف سنی ۵۵ سال تعیین گردید.

منتظری همچنین پیشنهاد جذب هیئت علمی از میان اعضای جهاد دانشگاهی با مدرک کارشناسی ارشد را مطرح کرد و گفت: مقرر شد تا پس از بررسی‌های تکمیلی، طرح مذکور توسط هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

زهرا سیفی

