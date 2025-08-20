۳۵۳۰ مجوز جذب هیئت علمی بدون استفاده باقی ماند

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و شصت و یکمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ به ریاست محمد علی کی‌نژاد و با حضور اعضای این هیئت برگزار شد.

در ابتدای جلسه و پیش از دستور، ۶ پرونده متقاضیان ماده ۱۵ مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

جواد محمدی گزارشی از نشست اخیر رؤسای دانشگاه‌ها با حضور معاون رئیس‌جمهور ارائه کرد. وی در این گزارش به طولانی شدن فرایند جذب، بحث استقلال دانشگاه‌ها و موضوع جذب پژوهشگر پسادکتری پیش از عضویت در هیأت علمی اشاره داشت.

کی‌نژاد رئیس هیئت عالی جذب نیز در این بخش بر تکمیل گزارش عملکرد هیئت‌های مرکزی از زمان تأسیس هیئت عالی جذب تاکنون و ارائه آن در دیدار حضوری با رئیس‌جمهور تأکید کرد.

بررسی شرایط اختصاصی جذب در جهاد دانشگاهی

در ادامه جلسه، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی توضیحاتی درباره درخواست مکتوب این نهاد به هیئت عالی جذب ارائه داد. بر اساس مصوبه جلسه، شرایط اختصاصی جذب هیئت علمی در جهاد دانشگاهی شامل حداقل یک سال سابقه کار در جهاد دانشگاهی و سقف سنی ۵۵ سال تعیین شد. همچنین مقرر شد کارگروهی برای بررسی نحوه تبدیل وضعیت کارشناسان با سابقه جهادی به اعضای هیئت علمی تشکیل شود.

گزارش رئیس دانشگاه فرهنگیان

برزویی رئیس دانشگاه فرهنگیان نیز با قدردانی از همکاری هیئت عالی جذب، سازمان امور اداری و استخدامی و وزیر علوم در تخصیص ردیف استخدامی به متقاضیان، اعلام کرد: تاکنون برای ۶۷۰ نفر از متقاضیان جذب هیئت علمی این دانشگاه ردیف استخدامی اختصاص یافته است. همچنین مقدمات بازنشستگی ۴۰۰ نفر از کارشناسانی که به هیئت علمی تبدیل وضعیت شده‌اند بدون مشکل در سازمان بازنشستگی کشور فراهم شده است.

وی افزود: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، شاخص استاد به دانشجو باید در دانشگاه فرهنگیان ۱ به ۳۰ باشد که بر اساس این معیار، این دانشگاه با کمبود حدود ۲۴۵۰ عضو هیئت علمی مواجه است.

به گفته وی، دانشگاه فرهنگیان آمادگی جذب هزار عضو هیئت علمی جدید را در صورت صدور مجوز دارد.

گزارش مرکز جذب وزارت علوم

در ادامه جلسه، زمانی معاون اجرایی مرکز جذب وزارت علوم گزارشی از تخصیص ردیف‌های استخدامی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ارائه داد.

وی مشکل اصلی را عدم کنترل ردیف‌های استخدامی در سامانه مهر رضوی و عدم تطابق با سامانه نوررضوی دانست.

وی اعلام کرد: در فراخوان ۱۴۰۱، برای ۹۰۳ نفر از اعضای هیئت علمی جذب‌شده ردیف استخدامی تخصیص یافت. در فراخوان ۱۴۰۲ با وجود مجوز استخدامی ۲۳۶۳ نفر، تنها ۷۳۰ نفر جذب شدند و ۱۶۳۳ مجوز بدون استفاده باقی مانده است. همچنین در فراخوان ۱۴۰۳ از مجوز ۱۹۰۰ نفر تاکنون فقط سه نفر جذب شده‌اند.

تأکید سازمان امور اداری و استخدامی

عباسپور نماینده سازمان امور اداری و استخدامی در این نشست، ناهماهنگی بین معاونت‌های مختلف وزارت علوم و مرکز جذب را از عوامل اصلی مشکل در تخصیص سهمیه عنوان کرد و پیشنهاد داد ساختار مرکز امور هیئت علمی مشابه وزارت بهداشت تغییر یابد. همچنین مقرر شد این سازمان در خصوص ثبت ردیف استخدامی نخبگان با دانشگاه‌ها مکاتبه کند.

گفتنی است در این جلسه، مهلت بررسی تبدیل وضعیت در هیئت مرکزی جذب به شرط ارسال کامل پرونده از سوی دانشگاه، ۲۰ روز تعیین شد.

در فرم صلاحیت عمومی، بند جدیدی با عنوان «حمایت از فرزندآوری» با امتیاز ۵ تا ۱۱ در نظر گرفته شد.

خانم نهاوندی رئیس اداره کل نظارت و ارزیابی برای هماهنگی در آمایش آموزش عالی، به عضویت هیئت مرکزی جذب وزارت علوم منصوب شد.

در پایان جلسه نیز تعدادی از اعضای هیئت اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از جمله سازمان تات و دانشگاه اسفراین تأیید صلاحیت شدند.