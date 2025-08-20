نشست جهانی «عصر نو، مسیرهای نو» با حضور نمایندگانی از ۵۵ کشور در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، این نشست به همت سازمان بین‌المللی همکاری اوراسیایی (IOEC) برگزار می‌شود و تمرکز آن بر ابتکار «شراکت بزرگ اوراسیایی» ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه خواهد بود.

الکساندر پانکین، معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به اهمیت این ابتکار تأکید کرد که نظام روابط بین‌الملل به سوی چندقطبی‌شدن در حرکت است.

برنامه کاری این مجمع شامل نشست‌های موضوعی با مشارکت وزارت خارجه روسیه، کمیسیون اقتصادی اوراسیا، گروه مدنی بیست (C20) و همچنین شرکای بین‌المللی از آفریقا، هند، آسیا و کشورهای خلیج فارس است.

دیمیتری استاسیولیس، رئیس سازمان بین‌المللی همکاری اوراسیایی و رئیس این مجمع که همزمان نماینده روسیه در گروه C20 نیز هست، با اشاره به افزایش نقش سکوهای بین‌المللی در جهان امروز گفت: «هدف از این مجمع ایجاد پل میان تمامی بازیگران، توجه به منافع کسب‌وکار، دولت و جامعه مدنی و نیز در نظر گرفتن سرعت حرکت هر یک از طرف‌ها است. تنها از طریق گفت‌وگوی باز و محترمانه میان شرکای برابر می‌توانیم روند همگرایی در قاره اوراسیا را تسریع کرده و به مطالبات اولویت‌دار جوامع برای جهانی امن و عادلانه با فرصت‌های برابر پاسخ دهیم.»

یکی از محورهای اصلی این رویداد، برگزاری گفت‌وگوهای تجاری با هیئت‌هایی از هند، چین، بحرین، سنگال، اتیوپی و چند کشور آمریکای لاتین خواهد بود. در مجموع ۱۸ نشست تخصصی برنامه‌ریزی شده که موضوعاتی چون راهبرد توسعه شراکت بزرگ اوراسیایی، نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس و سازمان همکاری شانگهای، ابزارهای نوین مالی مانند رمزارزها و ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی، همکاری‌های صنعتی و هوش مصنوعی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تقویت همکاری با مناطق کلیدی جهان و همچنین سازوکارهای حقوقی و ضدفساد در فضای اوراسیایی را پوشش می‌دهد.

در حاشیه این مجمع چندین سند راهبردی به امضا خواهد رسید که از جمله می‌توان به توافق‌نامه همکاری میان دیمیتری استاسیولیس و سوتلانا چوپشوا مدیرعامل آژانس ابتکارات راهبردی روسیه اشاره کرد. همچنین نمایندگان روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و ازبکستان یادداشت تفاهمی در خصوص توسعه لیزینگ بین‌المللی امضا خواهند کرد که ایجاد «شورای توسعه لیزینگ بین‌المللی» ذیل سازمان همکاری اوراسیایی را پیش‌بینی می‌کند.