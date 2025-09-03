به گزارش خبرنگار مهر، جمهوری اسلامی ایران بیش از ۵۰ ساعت محتوای تلویزیونی مستند و انیمیشن را در اختیار شبکه بینالمللی «تیوی بریکس» قرار داده است. این همکاری با مشارکت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی رایزنی فرهنگی سفارت ایران در روسیه انجام شده است. بر اساس این توافق، آثار ایرانی پس از ترجمه و بومیسازی به زبان روسی، از شبکه «تیوی بریکس» پخش و سپس در اختیار رسانههای همکار در کشورهای روسزبان قرار خواهد گرفت.
سیدعلی دارابی، رئیس دفتر نمایندگی صدا و سیما در مسکو، در گفتوگو با رسانههای روسی اعلام کرد: «ما با کمال میل مجموعهای از فیلمها و برنامههای گردشگری ایران را برای پخش در تیوی بریکس ارائه کردیم تا مخاطبان این شبکه، ایران واقعی را ببینند؛ ایرانی سرزنده، متنوع و اصیل. این همکاری بخشی از دیپلماسی رسانهای جمهوری اسلامی ایران برای تقویت گفتوگوی فرهنگی و نزدیکی ملتهاست».
بر اساس این برنامه، پاییز ۲۰۲۵ نخستین بخش از آثار مستند ایرانی روی آنتن خواهد رفت که شامل مجموعه ۱۲ قسمتی «فراز فارس» به کارگردانی امین ملکزاده درباره جاذبههای تاریخی، طبیعی و فرهنگی ایران، مستند دو قسمتی «زعفران» به کارگردانی عبدالله حاجی محمدی در معرفی مهمترین محصول صادراتی کشور و فیلم مستند «مسافر ایرانی» به کارگردانی جواد گرایی و حامد جم است.
مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی ایران در روسیه نیز با اشاره به اهمیت این همکاری گفت: «پخش فیلمهای مستند و گردشگری ایران در روسیه گامی مهم در تعمیق روابط فرهنگی و شناخت متقابل ملتهاست. سینما و تلویزیون این فرصت را فراهم میکنند که از نزدیک با فرهنگ، سنتها و شیوه زندگی یک ملت آشنا شویم و این شناخت، زمینهساز اعتماد متقابل و دوستی پایدار خواهد بود. سینمای ایران با پرداختن به مضامین انسانی جهانی، میتواند نقش ویژهای در این مسیر ایفا کند.»
همچنین مقرر شده است در ادامه، مجموعه دیگری از آثار انیمیشن و مستند ایرانی با محوریت سنتهای ملی، میراث غذایی و ظرفیتهای گردشگری کشور برای پخش آماده شود.
کسنیا کمیسارووا، سردبیر شبکه تیوی بریکس نیز درباره این همکاری گفت: «پخش آثار مستند معاصر ایران فرصتی منحصر به فرد برای معرفی فرهنگ و تاریخ این کشور به مخاطبان بینالمللی است. بسیاری از این آثار برای نخستین بار خارج از ایران نمایش داده میشوند و جایگاه ویژهای در آرشیو محتوای این شبکه در کنار تولیدات کشورهایی چون برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی خواهند داشت.»
گفتنی است پیشتر این شبکه، نمایش جهانی فیلم مستند «نقطه» به کارگردانی امیر ولینژاد درباره هنر خوشنویسی ایرانی را برگزار کرده بود. همچنین اکران ویژه آثار ایرانی در مرکز اطلاعرسانی و فرهنگی بریکس+ در مسکو برنامهریزی شده است.
