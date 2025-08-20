جایزه «پیشگامان جوان بریکس و شانگهای» به نمایندگان ۹ کشور رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، سومین دوره جایزه «پیشگامان جوان بریکس و سازمان همکاری شانگهای» با حضور نمایندگانی از ۹ کشور در شهر کازان برگزار شد و امسال ۱۰ نفر در بخشهای «پژوهش و نوآوری سال»، «راهکار اجتماعی سال»، «ابتکار دیپلماسی عمومی سال»، «ابتکار زیستمحیطی سال» و «چهره رسانهای جوان سال» برگزیده شدند.
از ایران، رضا قوامیپور بنیانگذار پلتفرم آموزشی نوآورانه «آکادمی گارنت» موفق به کسب جایزه «راهکار اجتماعی سال» شد. این پلتفرم با بهرهگیری از هوش مصنوعی، نقاط قوت کاربران را بهطور جداگانه ارزیابی و برنامههای آموزشی شخصیسازی شده ارائه میکند تا مسیر یادگیری به کارآفرینی و تولید درآمد منتهی شود. تاکنون بیش از ۶۰ هزار نفر آموزشهای گارنت را گذرانده و بیش از ۱۰ هزار نفر در سخنرانیها و دورههای رایگان آن شرکت کردهاند. همچنین برگزاری انجمن بزرگ «هوش مصنوعی و کسبوکار پایدار» در ۲۶ تیر ۱۴۰۴ در دانشگاه تهران، با حضور بیش از هزار نفر، به گسترش چشمگیر نفوذ این پلتفرم در سطح بینالمللی کمک کرده است.
در میان دیگر برندگان، وو چائو از چین جایزه «ابتکار زیستمحیطی سال» را دریافت کرد. او که برای دومین بار به کازان سفر کرده است، در گفتگو با تیوی بریکس اظهار داشت: مردم روسیه بیشترین تأثیر را بر من گذاشتند. اینجا احساس راحتی داشتم و با مهماننوازی استقبال شدم. کازان شهری بسیار زیباست و فرصتهای زیادی برای پیشگامان جوان جهان دارد.
کریتیکومار رامچاندانی از هند، کارشناس هوش مصنوعی و امنیت سایبری، در بخش «پژوهش و نوآوری سال» برگزیده شد.
وی گفت: یکی از بهترین ویژگیهای جایزه بریکس این است که ابتدا ارتباطات شکل میگیرد و سپس درباره برنامهها صحبت میکنیم. ارتباطاتم به ویژه با روسیه و چین تقویت شد و روسها بسیار پذیرای ابتکارات جدید هستند.
همچنین مدینهخون توشمتوا از ازبکستان با پروژه «کیف هوشمند» ویژه کودکان دارای اختلال بینایی موفق به کسب جایزه شد. این کیف مجهز به سیگنال هشدار موانع، حسگر سقوط، و پنل خورشیدی برای تأمین انرژی پایدار است.
این مراسم با حمایت وزارت امور جوانان جمهوری تاتارستان، مرکز ملی دیپلماسی عمومی سازمان همکاری شانگهای و دفتر پروژه روسیه–بریکس برای همکاری جوانان برگزار شد.
تیوی بریکس نیز به عنوان شریک رسانهای این رویداد حضور داشت.
برنامه مذکور بخشی از طرح ملی «جوانان و کودکان» در چارچوب پروژه «منطقهای برای جوانان» آژانس فدرال امور جوانان روسیه بود.
