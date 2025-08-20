  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

۱۷ موکب خادم‌یاری مازندران در مشهد مقدس برپا شد

ساری - مدیر کانون خادم‌یاری مازندران، از برپایی ۴۰ موکب این استان در مشهد مقدس خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۷ موکب متعلق به شبکه خادم‌یاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل امامزاده برپایی ۴۰ موکب این استان در مشهد مقدس خبر داد. از این تعداد، ۱۷ موکب متعلق به شبکه خادم‌یاری و مابقی توسط مردم دایر شده است.

وی افزود: همچنین در استان مازندران ۶۰ موکب فعال است و پیش‌بینی می‌شود به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) بیش از ۵۰ هزار پرس غذا میان زائران و عزاداران توزیع شود.

وی‌گفت: ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده حدود ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

امام‌زاده با بیان اینکه خادم‌یاری مازندران طی ۴۰ ماه گذشته به‌طور مستمر در مشهد مقدس خدمت‌رسانی کرده است، گفت: در روز شهادت امام رضا (ع) خادم‌یاران در شهرهای مختلف استان نیز دسته روی خواهند داشت.

