به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل امامزاده برپایی ۴۰ موکب این استان در مشهد مقدس خبر داد. از این تعداد، ۱۷ موکب متعلق به شبکه خادم‌یاری و مابقی توسط مردم دایر شده است.

وی افزود: همچنین در استان مازندران ۶۰ موکب فعال است و پیش‌بینی می‌شود به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) بیش از ۵۰ هزار پرس غذا میان زائران و عزاداران توزیع شود.

وی‌گفت: ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده حدود ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

امام‌زاده با بیان اینکه خادم‌یاری مازندران طی ۴۰ ماه گذشته به‌طور مستمر در مشهد مقدس خدمت‌رسانی کرده است، گفت: در روز شهادت امام رضا (ع) خادم‌یاران در شهرهای مختلف استان نیز دسته روی خواهند داشت.