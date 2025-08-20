به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل امامزاده برپایی ۴۰ موکب این استان در مشهد مقدس خبر داد. از این تعداد، ۱۷ موکب متعلق به شبکه خادمیاری و مابقی توسط مردم دایر شده است.
وی افزود: همچنین در استان مازندران ۶۰ موکب فعال است و پیشبینی میشود به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) بیش از ۵۰ هزار پرس غذا میان زائران و عزاداران توزیع شود.
ویگفت: ارزش ریالی خدمات ارائهشده حدود ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است.
امامزاده با بیان اینکه خادمیاری مازندران طی ۴۰ ماه گذشته بهطور مستمر در مشهد مقدس خدمترسانی کرده است، گفت: در روز شهادت امام رضا (ع) خادمیاران در شهرهای مختلف استان نیز دسته روی خواهند داشت.
