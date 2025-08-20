نوآوری و کار گروهی حلقه مفقوده توسعه فناوری در صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مهدی احمد خانبیگی امروز (چهارشنبه، ۲۹ مرداد) در آئین امضای تفاهمنامه همکاری سهجانبه توسعه و یکپارچگی زیستبوم نوآوری و فناوری صنعت نفت و تفاهمنامه جامع ایجاد و راهبری کنسرسیوم توسعه زنجیره ارزش گازهای همراه بیان کرد: موضوع اقتصاد دانشبنیان در سالهای گذشته همواره دغدغه محافل اقتصادی و صنعتی بوده، اما با وجود تلاشهای بسیار، خروجی مورد انتظار در حوزه اثرگذاری این رویکرد هنوز بهطور کامل حاصل نشده است.
وی افزود: اگر بخواهیم تجربه کشورهای پیشرفته را مرور کنیم، باید شجاعت نوآوری، خلاقیت و تغییر مسیر گذشته را داشته باشیم؛ چه در استفاده از نیروی انسانی، چه در بهرهگیری از فناوری و چه در فرآیندهای اجرایی. متأسفانه در کشور ما گاهی نگاهها تنها به سطح امضای تفاهمنامه محدود میشود، در حالی که این تفاهمنامهها باید به اقدامی اجرایی و نتایجی مشخص منجر شوند.
ظرفیت بالای دانشگاهها و پژوهشگاهها در زیستفناوری و صنایع شیمیایی
مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت با تأکید بر ضرورت نگاه عملیاتی به موضوعات پژوهشی و فناوری گفت: مدلی که ما تجربه کردهایم نشان میدهد در صورت شکلگیری کار تیمی و مشارکت واقعی میان بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای اجرایی، میتوان فرآیند خلق ثروت از مسیر نوآوری و توسعه فناوری را بهصورت جدی محقق کرد. در بخش صنعتی و بهویژه R&D کمتر شاهد چنین همکاریهای عمیقی بودهایم و بهطور معمول فعالیتها به سطح دانشگاهی محدود مانده است.
خانبیگی با اشاره به ظرفیتهای بالای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه زیستفناوری و صنایع شیمیایی افزود: این مراکز علمی و فناورانه از خلاقیت و توانمندی بالایی برخوردارند و باید با همافزایی و تشکیل کنسرسیومهای تخصصی، از این ظرفیتها برای توسعه فناوری، خلق ثروت و ارتقای اقتصاد کشور استفاده شود.
وی ادامه داد: تجربههای موفق نشان میدهد مدل کنسرسیوم، چه در پروژههای پیمانکاری و چه در توسعه فناوری، میتواند بهعنوان الگویی کارآمد مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل، ایجاد و راهبری کنسرسیوم توسعه زنجیره ارزش گازهای همراه میتواند مسیر تازهای برای بهرهگیری از توانمندیهای بخش خصوصی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در کنار بخشهای اجرایی وزارت نفت باشد.
گسترش مفهوم فناوری فراتر از تجهیزات سختافزاری
مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت، فناوری نباید تنها بهمعنای فناوری سختافزاری یا تجهیزات محدود شود، بلکه نوآوری در مواد شیمیایی، تجهیزات پیشرفته و فرآیندها نیز باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: در همین مسیر، اقدام اخیر وزارت نفت در ایجاد یک مجموعه اکوسیستمی برای نوآوری و فناوری نیز اقدامی ارزشمند و آیندهنگرانه است.
خان بیگی در پایان با قدردانی از همکاری مجموعههای مشارکتکننده در این تفاهمنامهها تصریح کرد: برنده واقعی این مسیر زمانی مشخص میشود که همه ذینفعان، اعم از دانشگاهها، پژوهشگاهها، بخش خصوصی و بدنه اجرایی صنعت نفت، بتوانند با ارتباطی مؤثر، خروجیهای ملموس، توسعه فناوری و تقویت اقتصاد دانشبنیان کشور را محقق کنند.
