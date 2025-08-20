به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، گفت: تندروی در شرایط تهدید صرفاً یک عارضه بدخیم و بدفهمی سیاسی نیست، بازی کردن در زمین دشمن است.

وی افزود: فرقی نمی‌کند تخریب و توهین به رئیس‌جمهور باشد، طرح مسائلی چون استیضاح و عدم کفایت باشد یا بیانیه‌ای مملو از اشکال و ایراد. کشور نیازمند وحدت و یکپارچگی است و مردم تندروها را دوست نمی‌دارند.

شایان ذکر است، جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای ۱۱ بندی که در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ صادر شد، مواردی را در آن ذکر کرده است که با انتقاد گسترده بسیاری از نیروهای دلسوز اصولگرا و اصلاح طلب مواجه شده است.