مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانیه جبهه اصلاحات و با تاکید بر اینکه انرژی هسته‌ای از حقوق ما به شمار می‌رود اظهار کرد: دنیای امروز متفاوت است و در دنیا تعداد زیادی نیروگاه تولید برق هسته‌ای وجود دارد و چند صد نیروگاه دیگر هم در حال ساخت است، علی‌ای حال این چه منطقی بوده که می‌گوید ما باید از وجود این علم خودمان را محروم کنیم؟

وی افزود: باید بدانیم متولی این دنیای پهناور چه کسی است؟ این چه منطقی بوده که آمریکایی‌ها از ده هزار کیلومتر دورتر بیایند بیخ گوش ما پایگاه‌های نظامی ایجاد کنند و به کشورهای خاورمیانه بگوید هر کشوری باب میل من عمل نکرد با آن برخورد می‌کنیم، به نظر من در برخی از مسائل اگر عقب نشینی کنیم به آمریکایی‌ها و بسیاری از کشورهای اروپایی کمک کرده‌ایم، زیرا معتقدم این کشورها به دنبال ریشه کن کردن نظام هستند نه مسائل هسته‌ای.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: اعتقاد دارم برجام توافق مطلوبی بود و کشورها حق هسته‌ای ما را به رسمیت شناخته‌اند، اما کشورهای عضو برجام پایبند نبودند و تحریم‌ها را لغو نکردند؛ اصلاً بر فرض اینکه ایران همه شروط غربی‌ها را پذیرفت چه تضمینی وجود دارد که تحریم‌ها را لغو کنند؟ و وجود چنین مسائلی باعث شده است مذاکرات این مرحله پیچیده‌تر شود و دو طرف نسبت به همدیگر بی اعتمادتر شدند؛ لذا به نظرم باید مذاکرات را ادامه دهیم و قطعاً حرف منطقی هم برای گفتن داریم.

حقوق هسته‌ای حق مسلم ما است

وی بیان کرد: وقتی حقوق هسته‌ای حق مسلم ما است نمی‌توانم بپذیرم که چند کشور به ما بگویند این علم را در اختیار نداشته باشیم؛ بنابراین باید با ادبیات مطلوب صحبت کنیم و خیلی از اشتباهاتی را که در گذشته داشتیم و روش‌هایی که طی کردیم اصلاح کنیم تا دشمن جسورتر نشود.

لاهوتی به بیانیه جبهه اصلاحات اشاره کرد و گفت: هر کسی با هر نگاه و دیدگاهی نظر خود را اعلام می‌کند و قطعاً آنها قصد ضربه زدن به امنیت کشور را ندارند و نمی‌توانم این تهمت را به آنها بزنم که می‌خواستند به امنیت کشور خدشه وارد کنند؛ ولی اعتقادم این است که ما یک کشور هستیم و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم کشورهای مجزایی هستند و باید از توهم خود بکاهند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: کشورهای غربی به دنبال تشکیل اسرائیل بزرگ هستند و کشورهای منطقه که اکنون سکوت کردند مراقب باشند که یک روز به سراغ آنها خواهند رفت؛ لذا باید سکوتشان را بشکنند و در مقابل زیاده خواهی‌های آنها ایستادگی کنند.

این نماینده مردم بیان کرد: بنده حتی معتقدم که اگر صلاح باشد باید مذاکره مستقیم داشته باشیم و واسطه‌ها را هم حذف کنیم؛ قطعاً در جنگ اخیر از نظر پدافندی ضعیف بودیم ولی در موشکی جبران کردیم حالا تصور کنید اگر موشک‌ها را نداشتیم باید چه کار می‌کردیم و این ابزارهایی است که باید در اختیار داشته باشیم.