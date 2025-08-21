  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۵

لاهوتی: نباید از حق هسته‌ای عقب‌نشینی کرد

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی حقوق هسته‌ای حق مسلم ماست، نمی‌توانیم بپذیریم که چند کشور به ما بگویند این علم را در اختیار نداشته باشید.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانیه جبهه اصلاحات و با تاکید بر اینکه انرژی هسته‌ای از حقوق ما به شمار می‌رود اظهار کرد: دنیای امروز متفاوت است و در دنیا تعداد زیادی نیروگاه تولید برق هسته‌ای وجود دارد و چند صد نیروگاه دیگر هم در حال ساخت است، علی‌ای حال این چه منطقی بوده که می‌گوید ما باید از وجود این علم خودمان را محروم کنیم؟

وی افزود: باید بدانیم متولی این دنیای پهناور چه کسی است؟ این چه منطقی بوده که آمریکایی‌ها از ده هزار کیلومتر دورتر بیایند بیخ گوش ما پایگاه‌های نظامی ایجاد کنند و به کشورهای خاورمیانه بگوید هر کشوری باب میل من عمل نکرد با آن برخورد می‌کنیم، به نظر من در برخی از مسائل اگر عقب نشینی کنیم به آمریکایی‌ها و بسیاری از کشورهای اروپایی کمک کرده‌ایم، زیرا معتقدم این کشورها به دنبال ریشه کن کردن نظام هستند نه مسائل هسته‌ای.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: اعتقاد دارم برجام توافق مطلوبی بود و کشورها حق هسته‌ای ما را به رسمیت شناخته‌اند، اما کشورهای عضو برجام پایبند نبودند و تحریم‌ها را لغو نکردند؛ اصلاً بر فرض اینکه ایران همه شروط غربی‌ها را پذیرفت چه تضمینی وجود دارد که تحریم‌ها را لغو کنند؟ و وجود چنین مسائلی باعث شده است مذاکرات این مرحله پیچیده‌تر شود و دو طرف نسبت به همدیگر بی اعتمادتر شدند؛ لذا به نظرم باید مذاکرات را ادامه دهیم و قطعاً حرف منطقی هم برای گفتن داریم.

حقوق هسته‌ای حق مسلم ما است

وی بیان کرد: وقتی حقوق هسته‌ای حق مسلم ما است نمی‌توانم بپذیرم که چند کشور به ما بگویند این علم را در اختیار نداشته باشیم؛ بنابراین باید با ادبیات مطلوب صحبت کنیم و خیلی از اشتباهاتی را که در گذشته داشتیم و روش‌هایی که طی کردیم اصلاح کنیم تا دشمن جسورتر نشود.

لاهوتی به بیانیه جبهه اصلاحات اشاره کرد و گفت: هر کسی با هر نگاه و دیدگاهی نظر خود را اعلام می‌کند و قطعاً آنها قصد ضربه زدن به امنیت کشور را ندارند و نمی‌توانم این تهمت را به آنها بزنم که می‌خواستند به امنیت کشور خدشه وارد کنند؛ ولی اعتقادم این است که ما یک کشور هستیم و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم کشورهای مجزایی هستند و باید از توهم خود بکاهند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: کشورهای غربی به دنبال تشکیل اسرائیل بزرگ هستند و کشورهای منطقه که اکنون سکوت کردند مراقب باشند که یک روز به سراغ آنها خواهند رفت؛ لذا باید سکوتشان را بشکنند و در مقابل زیاده خواهی‌های آنها ایستادگی کنند.

این نماینده مردم بیان کرد: بنده حتی معتقدم که اگر صلاح باشد باید مذاکره مستقیم داشته باشیم و واسطه‌ها را هم حذف کنیم؛ قطعاً در جنگ اخیر از نظر پدافندی ضعیف بودیم ولی در موشکی جبران کردیم حالا تصور کنید اگر موشک‌ها را نداشتیم باید چه کار می‌کردیم و این ابزارهایی است که باید در اختیار داشته باشیم.

کد خبر 6566534
رامین عبداله شاهی

