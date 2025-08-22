تکرار صدای دشمن، همراهی با پروژه آمریکا و رژیم صهیونیستی است

خبرگزاری مهر، گروه استانها - محدثه نجف زاده: ایران عزیز بیش از ۴ دهه است در مقابل تمام دشمنیهای ممکن استکبار ایستاده و با وجود تحمل همه سختیها اجازه نداد، ذرهای از خاک یا عزتش کاهش یابد و همین آب و خاک در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر نیز جلوی چشمان میلیاردها انسان ثابت کرد تنها قدرتی روی کره زمین است که اجازه نمیدهد دولت جنایتکار آمریکا و سگ زنجیری اش در منطقه غرب آسیا هر کاری دلشان خواست انجام دهند.
مردم شجاع این کشور با صدای بلند به اشکال و در مناسبتهای مختلف فریاد زدهاند که دلشان نمیخواهد در مقابل زورگو، ظالم، کودک کش، غاصب، دزد و غارتگر و استعمارگر سر خم کنند و در این یک ماه اخیر نیز این موج ایجاد شده توسط غیور زنان و غیور مردان ایرانی به سایر نقاط جهان نیز انتقال یافته است، همان نکته که مستکبران از آن بیم و وحشت دارند و برای به نتیجه نرسیدن این روند حاضرند هرکاری انجام دهند.
ترور، انفجار و کودتا، جنگ تحمیلی ۸ ساله، سختترین تحریمهای تاریخ و امروز نیز ۱۲ روز جنگ تحمیلی دیگر هیچکدام نتوانستند در اراده سرزمین مادری ما خللی ایجاد کنند و با وجود همه مشکلات معیشتی و اقتصادی و این روزها مشکلات مربوط به انرژی، باز هم جمله معروف مردم ایران عزیز به «جانم فدای ایران» و «پاینده ایران» ختم میشود و همین است رمز انسجام و ماندن پای این خاک مقدس.
در این میان افراد، گروهها و جناحهای سیاسی داخلی با هر خط مشی و نگرشی اگر در کنار ملت بمانند، قطعاً خود را عزیز میدارند و عزیز خواهند ماند و اگر برخلاف مردم که با وجود تقدیم شهدا باز هم عزتمندانه ایستادند، دم از تسلیم با هر لفظ و ترکیب کلامی اعم از «تغییر پارادایم»، «آشتی با جهان»، «تعامل سازنده با دنیا» و … بزنند، اول از هر چیز به خود بد میکنند و به روایت گری نادرست متهم خواهد شد، چرا که جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای جهان به غیر از آن دولت غاصبی که کشور محسوب نمیشوند تعامل دارد و حمله حین مذاکره دیگر موردی نیست که کسی بتواند آن را انکار کند.
پس از انتشار بیانیه و اظهارنظرهای عجیب جبهه اصلاحات، برخی چهرهها و رسانههای داخلی واکنشهایی نشان دادند که وجود چهرههای اصلاح طلب یا نزدیک به این جبهه در میان منتقدین به بیانیه اخیر نیز جالب توجه است و در ادامه اما روزنامه اینترنتی «صدای ایران» که رسانه سایت KHAMENEI.IR محسوب میشود در سرمقاله شماره ۵۸ خود ضمن اشاره به بهانه جویی های دشمنان برای راه اندازی جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۳۱ تیرماه سال گذشته در دیدار با نمایندگان مجلس پرداخت که فرمودند «در مسائل مهمّ کشور هم باید صدای واحدی از کشور شنیده بشود، در مسائل مهمّی که البتّه تشخیصش با شما است، یک جاهایی هست که بایستی دولت و مجلس و مسئولین گوناگون، یک حرف بزنند تا آن کسانی که در دنیا گوش تیز کردهاند که نشانههای اختلاف و دوگانگی را پیدا کنند، مأیوس بشوند؛ یک صدا باید شنیده بشود.»
سرمقاله این روزنامه اینترنتی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر اتحاد و یک صدایی در مسائل مهم کشور در تابستان سال گذشته ضروری بود، در شرایط کنونی حیاتی و سرنوشتساز است و اینکه هدف و نیت صداهای متفرقه چیست و سرنخ آنها به «کمپین تأثیرگذاری چندرسانهای آرام» آمریکا و اسرائیل بازگردد یا خیر، مسئلهای ثانویه و قابل تأمل است اما بلند کردن صداهایی برخلاف واقعیت درباره مباحث حساس در حوزههای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و راهبردی کشور از جمله فعالیت هستهای و غنیسازی، آن هم با تکرار همان فهرست دیکته شدهی آمریکا، در این وضعیت جنگی توقف آتش، با هر نیت و هدفی از جمله بهره جستن از فرصت شرایط فعلی برای طرح مطالب جناحی، در خدمت دشمن است و او را نسبت به رسیدن اهداف خود امیدوار میکند.
واکنش نهادهای حوزوی به بیانیه جبهه اصلاحات
در همین زمینه نهادها و چهرههایی در استان قم نیز واکنشهایی نشان دادند که صدور بیانیه مرکز مدیریت حوزههای علمیه در واکنش به برخی اظهارنظرهای حاشیه ساز یکی از این واکنشها است که در بخشهایی از آن آمده است: «امروز که نظام سلطه با سردمداری آمریکای جنایتکار در مقابله با جمهوری اسلامی به بن بست رسیده حربه جنگ ترکیبی را در دستور کار خودش قرار داده که بخشی از آن تجاوز نظامی رژیم صهیونی و آمریکا به خاک کشورمان بود اما نیروهای مسلح مقتدر با الهام از آموزههای جهادی اسلام در مقابل دشمنان محارب و با حمایت ملت ایران درس عبرت بزرگی به آنها دادند.»
این بیانیه تاکید دارد که «بزرگترین رهاورد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، انسجام ملی حول محور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقابل تجاوز دشمنان بود که حفظ آن بر همه دستگاهها، احزاب و شخصیتها لازم است اما متأسفانه در روزهای اخیر شاهد موضع گیریهایی هستیم که با طرح مسائلی قدیمی و تکراری و زیر سوال بردن برخی از اصول و راهبردهای اساسی نظام اسلامی، واقعیات موجود و عناصر قدرت جمهوری اسلامی را نادیده گرفته و خواستههایی تکرار شده است که با اهداف و انقلاب و مردم فاصله و به برخی از منویات دشمنان نزدیک است و احساسات مردم را جریحه دار کرده است بدون اینکه تجربه فروپاشی لیبی، سقوط سوریه و تخریب زیرساختهای آن پس از سقوط نظام اسد، خارج شدن آمریکا از برجام و تجاوز به کشور در میانه مذاکرات اخیر مورد ملاحظه قرار بگیرد و البته ضرورت تقویت ارتباط با مردم و حل مشکلات کشور و ارتقای زیرساختهای سخت و نرم قدرت کشور و نظام اسلامی مورد تأیید است.»
مرکز مدیریت حوزههای علمیه مدیریت در این بیانیه با یادآوری کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد سال ۳۲، ضمن دعوت همه احزاب و جریانها از درس گرفتن از حوادث تاریخ معاصر ایران و همچنین عبرت گرفتن از بدعهدیهای کشورهای غربی و نیز ضرورت درس آموزی از تجارب جنگ اخیر، بر موضع گیری انقلابی، عقلانی و حکیمانه و سیاست عزت، حکمت و مصلحت در شرایط کنونی تاکید کرده و همگان را از هر گونه موضع گیری و اظهارنظر علیه مبانی اصیل انقلاب اسلامی، راهبردهای نظام و منافع ملی برحذر داشته است.
مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه نیز بیانیه جبهه اصلاحات را یکی از مصادیق خیانت ملی و همصدایی با دشمنان ایران اسلامی اعلام کرد و در بیانیهای از قوه قضائیه میخواهد با نویسندگان و نشر دهندگان این بیانیه برخورد جدی نماید.
در بخشی از متن این بیانیه مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه ضمن بیان اینکه همه مردم ایران در جنگ تحمیلی اخیر یک صدا و در یک همبستگی ملی و انسجام داخلی و اتحاد بینظیر در همه سطوح حاکمیتی و لایههای جامعه در مقابل اقدام جنایتکارانه دشمن زبون ایستادند و از کشور خویش حمایت کردند و با تاکید نقش کلیدی رهبر معظم انقلاب و آهنگ بیداری و هوشیاری همه سلایق سیاسی و توده مردم در ایجاد جبههای متحد و قوی در مقابل دشمن، تصریح میکند که گرفتاران به سندروم بی حافظگی و خفتگان در آغوش کدخدای جهان خوار، چون جیرجیرکان، این وحدت کلمه در وضعیت فعلی را برنتافته و با طرح موضوعاتی مثل تغییر پارادایم و فرستادن پیغام ضعف به دشمن، و نامه پراکنی و اظهارات سخیف، آب بر آسیاب دشمن میریزند و برگی دیگر بر کارنامه سیاه و پرنکبت خویش میافزایند.
این بیانیه میافزاید: «جماعت همیشه حق به جانب، بدون درس گرفتن از تجربیات سالهای اخیر، مدام بر طبل سازش و تسلیم در مقابل نظام سلطه (که هدفی جز تسلط مجدد بر ایران ندارند) میکوبند و به جای عذرخواهی از ملت به خاطر همه خیانتها و خطاهای گذشته خود، همچنان طلبکارانه نظام را مقصر میدانند و لگد به منافع ملی مردم ایران میزنند اما ملت بزرگ ایران همه این مواضع را که نتیجهای جز تحقیر ملت و تضعیف کشور ندارد، رصد میکند و خادمین و خائنین به آرمانهای خود را میشناسد، همانطور که هرگز حافظه مردم در دهه قبل نسبت به ایده اشتباه کنار گذاشتن قدرت موشکی پاک نمیشود.»
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در واکنش به بیانیه جبهه اصلاحات با عنوان «آشتی ملی؛ فرصتی طلایی برای تغییر و بازگشت به مردم» بیانیهای صادر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده: پس از ظهور دشمن شکن و مقتدر ایران در مواجهه با تجاوز جنایتکاران صهیونی و جلوهگری بینظیر انسجام و وحدت ملی در پسِ یک جنگ تحمیلی، عدهای همصدا با دشمنان، ملت را توصیه به تسلیم و سازش با نظام سلطه میکنند.بعضی به ظاهرساده اندیش که ادعای درک و فهم سیاسی دارند، امام و رهبر جامعه را با لفاظیهایی فریبکارانه، دعوت به عقب نشینی و سازش در برابر دشمن زیادهخواه میکنند و دم از اصلاح و تدبیر میزنند.
امام جامعه، بارها با کتاب خدا برای آنان استدلال آورده و با زبان منطق و تبیین، خطاهایشان در دلخوشی به وعدههای دشمن و جدا شدن از ملت را به آنان گوشزد کرده است؛ اما شوربختانه این جریان سیاسی، همچنان در مسیر ترس و رعب از دشمن، نسخه تغییر و تسلیم میپیچد و از اقدامات خصمانه دشمن عبرت نمیگیرد. اینان چنان به دشمن نزدیک شدهاند که در شعار و عمل همراه جنگ افروزان هستند و آنقدر از مردم دور شدهاند که پیام اتحاد ملت را که خود در جنگ تحمیلی اخیر بارها به آن اعتراف کردهاند، به یکباره فراموش کردند و درصدد شبهه افکنی و ایجاد تردید برآمدهاند.
بی شک هر سخنی که وحدت ملی و انسجام داخلی را خدشهدار کند، همسویی آشکار با اهداف رژیم صهیونیستی و ایالات متحده است؛ ازاینرو انتظار میرود مسئولان کشور در برابر جریانهای تفرقهافکن و تکرارکنندگان ادبیات دشمن، موضعی قاطع و شفاف اتخاذ کنند و اصحاب رسانه نیز رسالت تبیین و روشنگری را با جدیت دنبال نمایند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان محور وحدت و حافظ اقتدار ملی، همواره مایه صیانت ملت ایران در برابر توطئههای خارجی و داخلی بودهاند و وجود ولایت فقیه، نعمتی است که مسیر انقلاب را از هرگونه انحراف و سستی بازداشته و ملت ایران با بصیرتی کمنظیر در حمایت از اسلام ناب و ارزشهای اصیل انقلاب، ثابتقدم مانده است.
راهبرد تضعیف جایگاه رهبری و نهادهای انقلابی از سوی جریانهای معاند
کارشناسان سیاسی معتقدند خط تضعیف جایگاه رهبری و حمله به نهادهای انقلابی همچون شورای نگهبان، بسیج و سپاه پاسداران، همواره از سوی دشمنان و جریانهای معاند دنبال شده است.
در همین راستا، نادیده گرفتن دستاوردهای علمی و انکار نقش ایران در حوزه فناوری هستهای و تولید بازدارندگی دفاعی نیز بخشی از همین سناریوی فشار و تحریف به شمار میرود؛ سناریویی که به باور ناظران سیاسی، هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید.
از نگاه تحلیلگران، تاریخ انقلاب اسلامی بارها اثبات کرده است که هر تلاش برای دامنزدن به تفرقه و تضعیف انسجام ملی، نهتنها ناکام مانده، بلکه به تحکیم بیشتر پیوند ملت و نظام منجر شده است.
در شرایط حساس کنونی، هوشیاری مردم ایران و حضور پررنگ ولایت فقیه، سد محکمی در برابر فتنههای داخلی و خارجی ایجاد کرده است.
ملت ایران در سایه امدادهای الهی و توجهات حضرت ولیعصر (عج)، همواره سرافراز و پیروز بوده و خواهد بود.
تاریخ نیز بیتردید پیامهای وحدتشکن و مواضعی را که در بزنگاههای حساس علیه منافع ملی صادر شده است، بهعنوان سندی از همسویی با دشمنان انقلاب به ثبت خواهد رساند.
نظر شما