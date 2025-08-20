به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در نشست با کشاورزان و نخلداران تنگستانی در راستای بررسی و بهبود وضعیت کشاورزان و نخلداران تنگستانی در آستانه فصل برداشت خرما با بیان اینکه شهرستان تنگستان با ۷۰ درصد بیشترین قشر روستایی در استان را دارا است، گفت: کشاورزی یکی از ارکان اصلی اقتصاد شهرستان است که در این زمینه با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم که نیازمند توجه ویژه مسئولان کشوری است.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه شغل اکثر مردم تنگستان نخلداری است، افزود: نخیلات تنگستان از طریق چاه‌های کشاورزی، سد خائیز و سد باهوش که در دست احداث است آبیاری می‌شوند که امید داریم با پیگیری‌های خوب استاندار بوشهر و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی سد باهوش تا اواخر سال آتی به بهره‌برداری برسد.

وی بر ظرفیت شهرستان در حوزه کشاورزی اشاره کرد، و اضافه کرد: این آمادگی وجود دارد که در زمینه روستاها با همراهی معاون وزیر تسهیلات در اختیار مردم و تشکل‌ها قرار بگیرد، تا بتوانیم بحث روستا بازار را در شهرستان رقم بزنیم.

نماینده عالی دولت در تنگستان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت شهرستان در حوزه کشاورزی و تعاون روستایی، می‌طلبد که سردخانه‌ای در حوزه تعاون روستایی در شهرستان احداث شود.

سلیمانی از دغدغه نخلداران تنگستانی اشاره کرد و ادامه داد: نخلداران تنگستانی با تحمل گرمای شدید در به ثمر رسیدن نخل‌ها، امیدشان به فصل برداشت محصولات است، که متأسفانه در سال‌های اخیر این تجربه را داشتیم که با افت قیمت محصولات نخلداران متضرر می‌شوند که این موضوع نیازمند همکاری و حمایت مسئولان کشوری است.