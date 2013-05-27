به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری خود، اظهار کرد: براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون بعنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور به لحاظ ماهیت، نحوه تشکیل، اهداف و عملکرد آن و حد واسط بین دو بخش دولتی و خصوصی تلقی می‌شود.



وی تصریح کرد: شبکه تعاون روستایی و کشاورزی بعنوان یک نهاد اقتصادی جامع و کامل در بستر جامعه روستایی و موتور محرکه توسعه روستایی شکل گرفته است.



موسوی به اهداف و وظایف تعاون روستایی اشاره کرد و گفت: توسعه شبکه تعاونی‌های روستایی، کشاورزی و زنان، جمع آوری، فرآوری، نگهداری، خرید و بسته‌بندی محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه ها و فروش آنها در بازارهای مناسب، اجرای سیاست‌های دولت در تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان، توزیع نهاده های کشاورزی و ارزاق و کالاهای مصرفی اعضاء، نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی شرکتهای تعاونی، ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شبکه اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی مانند امور گمرکی، حقوقی، عقد قرارداد و راه‌اندازی سامانه مکانیزه توزیع آرد از جمله فعالیت‌های سازمان تعاون روستایی است.



وی با اشاره به نقش پر رنگ سازمان تعاون روستایی در حمایت از کشاورزان افزود: سازمان تعاون روستایی می‌تواند در خرید محصولات کشاورزی نقش تنظیم کننده بازار را داشته باشد و از حضور واسطه ‌ها در این بخش بکاهد.



کاهش زمان معطلی در تحویل گندم



رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان اهواز به اقدامات این اداره در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: با توجه به زمان برداشت گندم از مزارع شهرستان، تمهیدات لازم برای دریافت گندم کشاورزان و رضایتمندی آنان فراهم شده است.



وی با بیان اینکه در سال های گذشته كشاورزان برای تحويل گندم برداشتی خود نزديك 8 ساعت بايد معطل می شدند تا گندم آنها خريداری شود، اظهار کرد: این در حالی است که امسال با توجه به تمهیدات صورت گرفته و فعالیت 24 ساعته مراکز خرید اين مدت زمان معطلی به 45 دقيقه کاهش یافته است.



موسوی تصریح کرد: در سال‌های قبل به دلیل کمبود ماشین حمل گندم، کشاورزان مجبور بودند گندم برداشت شده را تا ساعتها بر زمین نگه دارند اما امسال کشاورزان با خودروی شخصی اقدام به حمل گندم خود می‌کنند که این امر رغبت کشاورزان برای تحویل گندم به مراکز خرید را چند برابر کرده است.



وی افزود: در این راستا کرایه‌ها و هزینه‌های اضافی از کشاورزان گرفته شده و حدود 600 هزار تومان در هر 10 هكتار به كشاورزان اهوازی به‌صورت مستقيم كمك شده است.



رئیس اداره تعاون روستایی اهواز گفت: در حال حاضر روزانه هشت هزار تن گندم به مراکز خرید تحولی داده می‌شود که وجه خرید آن پس از 48 ساعت و ارائه چک لیست از طریق بانک عامل به حساب کشاورزان واریز می‌شود.



وی با بیان اینکه در سال گذشته 12 هزار و 195 خودرو حمل گندم به مراکز خرید گندم تحویل داده‌اند، افزود: این رقم در سال جاری تا کنون 18 هزار و 437 مورد بوده است و این درحالی است که برداشت گندم هنوز ادامه دارد.



رکورد خرید گندم در اهواز



موسوی از خرید 137 هزارتن گندم از ابتدای فصل خرید تا کنون در شهرستان اهواز خبر داد و گفت: در حال حاضر با این میزان خرید، اهواز رکورد دار استان در بحث خرید گندم است.



وی با بیان اینکه این گندم از كشاورزان شهرستان اهواز، باوی، حميديه و كارون تحویل گرفته شده، افزود: در مراکز خرید وابسته به سازمان تعاون روستایی در شهرستان‌های اهواز ،باوی و حمیدیه وابسته به شرکت‌های تعاون روستایی امید، انقلاب، آفاق، اقتصاد، اعتصام، آرمان و رسالت تمهیدات لازم برای خرید گندم کشاورزان فراهم شده است.



موسوی به مقایسه میزان خرید گندم امسال با سال گذشته پرداخت و گفت: سال گذشته در مجموع 110 هزار تن گندم از کشاورزان اهوازی خریداری شد.



وی با اشاره به ادامه دار بودم برداشت و خرید گندم تا چند روز آتی اظهار کرد: مراکز خرید شهرستان اهواز 10 تا 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش خرید داشته اند و بیشترین گندم خریداری شده مربوط به مرکز خرید ویس با 39 هزار تن بوده است.



رئیس اداره تعاون روستایی اهواز همچنین از خرید بیش از یک هزار و 500 تن گندم دروم در اهواز به صورت توافقی خبر داد و گفت: تا کنون در حدود 87 هزار تن از گندم خریداری شده در شهرستان اهواز به سایر شهرستانهای استان صادر شده است.

کمترین خسارتهای بارندگی ها در مراکز خرید

موسوی همچنین با اشاره به بارش بی سابقه باران در خوزستان و وارد شدن خسارت سنگین به زمین های کشاورزی استان، اظهار کرد: در سیلوها و مراکز خرید کمترین خسارت گندم در شهرستان اهواز بوده است.

وی دلیل این امر را پیشگیری ها و تمهیدات لازم با توجه به هشدار سازمان هواشناسی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه 90 هزار تن گندم در مراکز خرید و سیلوها داشتیم، تمهیدات لازم برای عدم وارد شدن خسارت با وجود بارندگی برای این گندم دیده شد.

رئیس اداره تعاون روستایی اهواز افزود: براین اساس میزان خسارتهای وارده به گندم خریداری شده در مراکز خرید بسیار اندک بوده است.



وی تصریح کرد: در بارندگی های اخیر و خسارتهای وارده به مراکز خرید، هفت مرکز خرید اهواز خسارت جدی ندید و همان 90 هزار تن موجود بعد از بارندگی هوادهی و جابجا شد.

موفقیت تعاون روستایی در خرید توافقی



موسوی مهمترین موفقیت سازمان تعاون روستایی در سال گذشته را بحث خریدهای توافقی عنوان کرد و گفت: در این بخش محصولات مختلفی از جمله خرما، شلتوک، ماش، لوبیا و سبزی خریداری و به کشورهای خارج از جمله روسیه صادر شده است.

وی با اشاره به موفقیت در خرید گندم اظهار کرد: سازمان تعاون روستایی در تثبیت قیمت محصولات کشاورزی نقش مثبتی ایفا کرده است.

موسوی همچنین از خرید هزار تن جو و 200 تن کلزا خبر داد و گفت: سازمان تعاون روستایی آمادگی خرید همه نوع محصولات کشاورزی را از کشاورزان به نرخ مصوب دارد.

وی تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی در بحث تامین قیمت نقش کاتالیزوری برای کشاورزان دارد و مانع از حضور و موفقیت دلالان در بازار می شود.

رئیس اداره تعاون روستایی اهواز با اشاره به راه اندازی اتحادیه نخلداران در اهواز، گفت: در گذشته نخلداران دخالتی در قیمت‌ گذاری خرما نداشتند اما اکنون با راه‌ اندازی اتحادیه نخلداران توانستیم مدیرعامل اتحادیه را در تصمیم‌ گیری‌ ها دخالت دهیم.

وی با بیان این که راه اندازی این اتحادیه منجر به تثبیت قیمت خرما شده، افزود: سال گذشته دلالان قیمت خرید خرما را 700 تومان اعلام کردند اما سازمان به منظور مبارزه با دلالان و در راستای حمایت از نخلداران خرما را با قیمت یک ‌هزار تومان خریداری کرد.

موسوی با اشاره به ورود دلالان به خرید خرما گفت: امسال نیز دلالان از هم اکنون نسبت به خرید خرمای نخلداران اقدام کرده اند که سازمان تعاون روستایی به نخلداران اعلام کرده نرخ خرید خرما کمتر از 1500 تومان نباشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اتحادیه نخلداران اهواز با 120 عضو در حال فعالیت است و برای حمایت از کشاورزان و نخلداران برنامه‌ریزی‌های مدونی دارد.