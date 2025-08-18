خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان بوشهر، با اقلیم گرم و مرطوب خود، یکی از مهمترین مناطق تولید خرما در ایران به شمار میآید. و نخلهای سرسبز و بارور این استان، سالانه محصولاتی با کیفیت بالا تولید میکنند که نه تنها در بازارهای داخلی، بلکه در بازارهای جهانی نیز شناخته شدهاند.
اما با وجود این پتانسیل، نخلداران هر ساله با چالشهای جدی در فروش خرما مواجه هستند. قیمت پایین خرید این محصول و عدم حمایت کافی از سوی مسئولان، مشکلاتی است که کشاورزان را تحت فشار قرار داده و آنها را به فکر چارهای برای بهبود وضعیت خود واداشته است.
در فصل برداشت خرما، نخلداران با انبوهی از محصولاتی روبرو هستند که باید به فروش برسند. اما متأسفانه، قیمتگذاری نامناسب و عدم وجود بازارهای تضمینی، باعث میشود که نخلداران نتوانند از زحمات خود بهرهمند شوند.
بسیاری از آنها مجبور میشوند خرماهای خود را با قیمتهای بسیار پایین به فروش برسانند، که این موضوع نه تنها به معیشت آنها آسیب میزند، بلکه انگیزه آنها را برای ادامه کار نیز کاهش میدهد.
لزوم تعیین قیمت مناسب و خرید تضمینی
یکی از نخلداران قدیمی شهرستان دشتستان در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی بازار خرما میگوید: هر ساله وقتی به فصل برداشت نزدیک میشویم، نگرانیهای ما بیشتر میشود. ما زحمت زیادی برای پرورش نخلها و برداشت خرما متحمل میشویم، اما وقتی به بازار میرسیم، متوجه میشویم که قیمتها به شدت پایین است. این موضوع باعث میشود که نتوانیم هزینههای زندگی خود را تأمین کنیم.
محمد ادامه میدهد: هر سال ما مجبوریم خرماهایمان را به قیمتهایی بفروشیم که حتی هزینه برداشت آنها را هم پوشش نمیدهد. امیدواریم مسئولان به فکر ما باشند و راهحلهایی برای حمایت از نخلداران ارائه دهند. خرید تضمینی و قیمتگذاری مناسب میتواند به ما کمک کند تا از این وضعیت نجات پیدا کنیم.
وی همچنین به اهمیت خرما در اقتصاد منطقه اشاره کرده و تصریح میکند: خرما نه تنها منبع درآمد ماست، بلکه تأثیر زیادی بر اقتصاد محلی دارد. اگر ما نتوانیم از این محصول بهرهبرداری کنیم، نه تنها خودمان متضرر خواهیم شد، بلکه تمام جامعه نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین لازم است که مسئولان به فکر راهکارهای مؤثری برای حمایت از ما باشند.
رنج خرما را نخلدار میکشد و سودش دلال میبرد
نخلدار دیگری از استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز ناامیدی از وضعیت کنونی بازار خرما میگوید: هر ساله در این فصل با مشکلات مشابهی روبرو هستیم. وقتی به بازار میرویم، قیمتهایی را میبینیم که واقعاً غیرمنصفانه هستند. ما انتظار داریم که مسئولان حداقل در این زمان حساس حمایتهای بیشتری از ما داشته باشند.
اگر مسئولان بتوانند بازارهای تضمینی برای خرید خرما ایجاد کنند، میتوانیم با خیال راحتتری محصولات خود را به فروش برسانیم کاظمی ادامه میدهد: نخلداران سرمایهگذاری زیادی روی نخلهای خود انجام میدهند و زحمات فراوانی برای تولید خرما متحمل میشوند. اما وقتی محصول را به بازار عرضه میکنیم، متوجه میشویم که قیمتها به شدت پایینتر از آن چیزی است که انتظار داشتیم. این موضوع نه تنها انگیزه ما را کاهش میدهد بلکه باعث ناامیدی در نسلهای آینده نیز خواهد شد.
وی همچنین بر لزوم ایجاد بازارهای تضمینی تأکید کرده و میافزاید: اگر مسئولان بتوانند بازارهای تضمینی برای خرید خرما ایجاد کنند، میتوانیم با خیال راحتتری محصولات خود را به فروش برسانیم. این اقدام نه تنها به نفع ماست بلکه به توسعه اقتصادی منطقه نیز کمک خواهد کرد.
سود اصلی نصیب کشاورزان شود
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخلداران دشتستان با سختیهای فراوان در زمینه تولید خرما فعالیت میکنند و همه وظیفه داریم که حمایت لازم را از آنها داشته باشیم.
ابراهیم رضایی بیان کرد: به منظور اینکه خرما با قیمت مناسبی از کشاورزان خریداری شود، تلاشهای ویژهای را در سالهای اخیر داشتهایم و امسال نیز این تلاشها ادامه دارد.
وی افزود: باید خرما با قیمت مناسبی از کشاورزان خریداری شود که علاوه بر هزینههای تولید، بتواند مخارج زندگی آنها را تأمین کند. قیمتگذاری باید به گونهای باشد که سود اصلی نصیب کشاورزان شود.
کارگروه قیمت گذاری خرما تشکیل میشود
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در حاشیه بازدید از شهرستان دشتستان گفت: کارگروهی متشکل از تعاون روستایی، جهاد کشاورزی و تشکلهای تخصصی تشکیل میشود تا قیمتگذاری خرما به نفع تولیدکننده و مصرفکننده انجام شود.
محمدرضا طلایی با بیان اینکه یکی از اهداف حضور در این استان بررسی وضعیت نخلستانها و تولید خرما است، اظهار کرد: بوشهر از استانهای مهم در تولید خرما با ظرفیتهای مناسب صادراتی و صنعتی است و ضرورت داشت بازدید میدانی از باغها و بررسی نیازهای تولیدکنندگان انجام شود.
وی با اشاره به تکلیف وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تعاون روستایی برای ورود به بازار قبل از برداشت محصولات عمده، گفت: در سالهای گذشته به دلیل حضور واسطههای غیرضروری هنگام برداشت، شاهد کاهش قیمت محصولات و ضرر کشاورزان بودیم که این امر در سالهای بعد بر میزان تولید اثر منفی میگذاشت.
تشکلهای تخصصی ما با صنایع تبدیلی و تکمیلی استان و خریداران هماهنگ خواهند شد تا قیمتی تعیین شود که نه کشاورز ضرر کند و نه مصرفکننده با افزایش بیرویه قیمت مواجه شود معاون وزیر جهاد کشاورزی نقش سازمان تعاون روستایی را تسهیلگری، تأمین منابع و ساماندهی بازار عنوان کرد و افزود: در سال جاری، تعاون روستایی بدون استفاده از بودجه دولتی بیش از ۲۳۰ هزار تن دانه روغنی از کشاورزان خریداری و به قیمت مناسب و بهموقع وجه را به آنان پرداخت کرده که این تجربه موفق، بدون حتی یک کیلوگرم ضایعات، در اختیار کارخانجات روغنکشی قرار گرفت.
وی با اشاره به برنامههای حوزه خرما، اضافه کرد: تشکلهای تخصصی ما با صنایع تبدیلی و تکمیلی استان و خریداران هماهنگ خواهند شد تا قیمتی تعیین شود که نه کشاورز ضرر کند و نه مصرفکننده با افزایش بیرویه قیمت مواجه شود.
طلایی ادامه داد: هر زمان کارگروه خرید توافقی استان، به دبیری تعاون روستایی و ریاست جهاد کشاورزی، ضرورت حضور در بازار را تأیید کند، با قدرت وارد خواهیم شد تا قیمت محصول پایینتر از نرخ مصوب نشود.
به گفته مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور، کارگروهی متشکل از تعاون روستایی، جهاد کشاورزی و تشکلهای تخصصی تشکیل شده تا قیمتگذاری خرما به نفع تولیدکننده و مصرفکننده انجام شود.
وی تصریح کرد: دولت تنها نقش تسهیلگر دارد و هدف ما حضور فعال تعاونیها در بازار برای جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی است.
طلایی از پیشنهاد استاندار بوشهر برای تأمین سرمایه در گردش خرید خرما استقبال کرد و گفت: این تسهیلات بهصورت هدفمند در اختیار صنایع و تعاونیها قرار میگیرد تا فرآیند خرید از کشاورزان تسهیل شود.
وی عنوان کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی بیش از ۸ هزار تعاونی تخصصی، اتحادیه شهرستانی، استانی و ملی فعال دارد که در حوزههای دامداری، مرغداری و زراعت بهطور شبکهای فعالیت میکنند و بر اساس سیاستهای دولت، مأموریت دارند سهمی از بازار را برای ایجاد تعادل قیمت در اختیار بگیرند.
با توجه به مشکلات متعدد نخلداران بوشهری در فصل برداشت خرما، ضرورت حمایت مسئولان بیش از پیش احساس میشود. قیمتگذاری مناسب و خرید تضمینی از کشاورزان میتواند راهگشای بسیاری از چالشها باشد و به این ترتیب نخلداران بتوانند از زحمات خود بهرهمند شوند. اگرچه تلاشهای بسیاری برای بهبود وضعیت کشاورزی در استان بوشهر انجام شده است، اما همچنان نیاز به اقدامات مؤثر و عملی در این زمینه وجود دارد.
در نهایت، امید است که صدای نخلداران بوشهری شنیده شود و مسئولان با اتخاذ تصمیمات مناسب، زمینهساز رونق و شکوفایی این صنعت مهم در استان شوند.
